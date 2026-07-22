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НБУ встановив довідковий курс гривні – 44,75 грн/$1
14:19 22.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 липня 2026 року.
|Показник
|21.07.2026
|22.07.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.753
|44.7531
|0.00
Дані: НБУ
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