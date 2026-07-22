НБУ встановив довідковий курс гривні – 44,75 грн/$1

Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про використання "скруток" і "зустрічних потоків", та рекомендував банкам враховувати відповідні ознаки під час перевірки клієнтів і операцій, йдеться в листі регулятора до банків і банківських асоціацій.