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АНАЛІТИКА

МВФ виступив за скасування податку на надприбутки банків після 2027 року

Міжнародний валютний фонд наполегливо порадив Україні відмовитися від оподаткування прибутку банків за ставкою 50% після 2027 року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну й фінансову політику.

"Після 2027 року податок на надприбутки банків має бути скасований і замінений більш якісними, постійними джерелами доходів бюджету, що відповідатимуть стратегії уряду", - йдеться в документі.

Підвищену ставку податку на прибуток банків у розмірі 50% (замість звичайної 25%) запровадили як тимчасовий захід наприкінці 2023 року. Перші два роки банки майже не заперечували проти такого рішення, але коли влада вирішила продовжити його ще на рік, ситуація змінилася.

У 2026 році проти виступили не лише самі банки, а й Нацбанк, і бізнес-асоціації. Вони стверджують, що наслідки нового податкового рішення можуть відчути не стільки банки, скільки український бізнес .

Експерти МВФ також рекомендували українській владі вже зараз відмовитися від чергового продовження податку на надприбутки банків, оскільки він перешкоджає природному нарощуванню капіталу, робить банківський сектор менш привабливим для інвесторів і менш готовим підтримувати повоєнну відбудову, а також суперечить урядовій стратегії детінізації економіки.

Однак враховуючи, що податок уже заклали в бюджетну декларацію, меморандум не містить категоричного заперечення проти його застосування в 2027 році.

"Хоча цей крок і не є оптимальним, прогнозується, що ще один рік дії податку на надприбутки банків разом із заходами щодо покращення податкової дисципліни забезпечить надходження на рівні 0,4% ВВП", - йдеться в меморандумі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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