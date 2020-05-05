Прошлогодний выпуск Украиной еврооблигаций признан лучшей сделкой года в Европе - The Banker

Международное издание The Banker в своем ежегодном обзоре лучших транзакций в Европе признало возвращение Украины на внешние рынки заимствований в евро в июне прошлого года лучшей транзакцией 2019 года среди суверенных эмитентов, национальных организаций и агентств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Победа Украины именно среди европейских транзакций года - это еще один символический шаг на пути нашей финансовой евроинтеграции. Успех транзакции зависел от усилий всей нашей команды, которая работала над сделкой. Несмотря на сложившуюся ситуацию на международных рынках в связи с распространением коронавируса, мы продолжим взвешенную долговую политику государства и усилия по развитию доверия со стороны участников международного рынка капитала", - цитирует пресс-служба правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцу.

В Минфине напомнили, что в июне 2019 года Украина разместила еврооблигации на 1 миллиард евро со сроком погашения 20 июня 2026 года.

Отмечается, что данная транзакция вызвала огромный интерес со стороны международных инвесторов: спрос на новый выпуск еврооблигаций достиг 6 миллиардов евро, что позволило существенно уменьшить стоимость заимствования от начальной ставки купона 7,125% до 6,75%.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Также сообщается, что в 2018 году издание Global Capital признало возвращение Украины на внешние рынки заимствований в сентябре 2017 года лучшей транзакцией 2017 года в регионах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, в 2019 году Украина заняла второе место в категории "Самый впечатляющий эмитент из региона СНГ и бывших членов СНГ" издания Global Capital.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина разместила десятилетние евробонды на 1,25 млрд евро с рекордно низкой ставкой доходности 4,375% годовых.

Проведенное размещение стало вторым выходом Украины на рынок внешних заимствований в евро после 15-летней паузы. В предыдущий выход в июне 2019 года наша страна разместила семилетние евробонды на 1 миллиард евро с доходностью 6,75% годовых.