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ВВП-варранты Украины за три дня подешевели на 3,5%, доходность евробондов поднялась примерно на 0,5 п.п.
13:15 27.02.2020 |
Растущие опасения инвесторов из-за распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая за три последних дня привели к снижению цен на украинские бумаги на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 3,5% - со 107,6% до 103,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем на 0,5 процентных пункта (п.п.).
"Это не паника, просто негатив от неопределенности заставляет инвесторов перестраховываться. И Украина уже понемногу чувствует эти дополнительные предосторожности на себе", - прокомментировал ситуацию в инвесткомпании ICU.
В частности, еврооблигации с погашением в 2022 году теперь котируются по ставке около 3,85% годовых, 2023 - 4,5%, 2024 - 5% и 2025 - 5,3% годовых.
Доходность более длинных бумаг выросла до 5,5% - при погашении в 2026 году, 5,8% - 2027 году и 6,2% - в 2032 году.
Аналитик группы ICU Михаил Демкив в своем твиттере добавил, что в условиях ухода инвесторов в более надежные бумаги, такие как американские казначейские обязательства и евробонды Германии, разница между их ставками и ставками евробондов Украины выросла дополнительно еще на 0,3-0,4 п.п.
В то же время участники рынка отметили, что накануне этого спада украинские бумаги котировались по ставкам, близким к рекордно низким, а котировки ВВП-варрантов впервые достигали 108%.
В конце минувшей неделе аналитики Bank of America (BofA) допустили рост стоимости ВВП-варрантов Украины до 140-150% от номинала, несмотря на слабые данные экономики за четвертый квартал прошлого года. В своем обзоре они пояснили, что в связи с падением доходности украинских евробондов в прошлом и начале этого года целесообразно рассчитать модель по ставке дисконтирования 6% вместо прежних 8%.
При среднем росте ВВП 3% в 2019-2038 годах это повышает оценку справедливой стоимости варрантов со 105%, что близко к текущим котировкам, до 128%. При реализации потенциала реформ и увеличении темпов роста до 4%, новая модель показала увеличение справедливой стоимости с 205% до 252%.
"Мы считаем, что допущение о 4%-ном росте тренда до 2038 года является чрезмерно оптимистичным, но поскольку в настоящее время мы находимся на самом дне этого диапазона, мы считаем, что более высокие значения варранта могут быть оправданы... В среднесрочной перспективе мы считаем, что цены 140-150% достижимы. Тем не менее, мы признаем, что инвесторы, вероятно, захотят увидеть больший прогресс, в частности, в земельной реформе, что может занять еще несколько месяцев", - говорилось в обзоре.
Аналитики BofA добавили, что из-за разочаровавшего слабого четвертого квартала рост по итогам 2019 года составит всего 3,1-3,2%, однако этого достаточно, чтобы в 2021 году прошли первые выплаты по ВВП-варрантам в размере $25-45 млн, что может помочь привлечь новых покупателей. Помимо того благодаря существенной ревальвации гривни номинальный ВВП в долларах в минувшем году вырос значительно сильнее реального и, ориентировочно, составит $155 млрд, что значительно отделяет порог выплат в $125,4 млрд.
В обзоре также говорилось, что в случае решения Украины застраховаться от крупных выплат по ВВП-варрантам в будущем и обменять их на долгосрочные еврооблигации с купоном 6%, это даст премию в 20% к текущим ценам варрантов.
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