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Сумма ежедневных транзакций в сети биткоина превысила $2 млрд
09:32 22.11.2017 |
В 2017 году биткоин не только обновил исторический максимум, превысив на прошлой неделе отметку в $8000, но поставил и новый рекорд с точки зрения общей суммы ежедневных транзакций в сети. С начала года этот показатель вырос более чем в десять раз, превысив $2 млрд, пишет The Forbes.
При этом, несмотря на то, что количество совершаемых транзакций с начала года остается практически неизменным, именно выросшая цена биткоина позволила выйти на эти показатели.
На протяжении большей части января 2017 года ежедневный объем транзакций в финансовом выражении составлял порядка $200 млн, и первый большой прорыв случился только в мае - к концу последнего месяца весны показатель в районе $700 млн не считался уже чем-то необычным.
Далее последовал небольшой спад, и новый подъем наступил перед харфдорком Bitcoin Cash, который, напомним, состоялся 1 августа. Также в августе состоялась активация протокола Segregated Witness, и в начале этого месяца средний объем ежедневных транзакций вырос уже до $1 млрд. И, несмотря на то, что к концу сентября эта цифра снова упала, на этот раз до $600 млн, в конце октября совокупная сумма ежедневных транзакций составляла уже $1,5 млрд.
Абсолютный же к сегодняшнему дню рекорд по совокупной сумме ежедневных транзакций был поставлен 16 ноября, когда этот показатель составил $2,803,405,660.
При этом, как отмечается, несмотря на такой рост, количество фактических транзакций в сети биткоина все это время оставалось в целом стабильным. Более того, пиковый показатель среднего числа транзакций за семидневный период пришелся пока на май. В ноябре число транзакций практически такое же, что было зафиксировано в феврале.
Как известно, ранее в этом году биткоин фактически достиг максимального лимита на размер блока и, соответственно, число транзакций. С активацией SegWit этот показатель несколько вырос, однако на сегодняшний день с помощью этого протокола совершается лишь около 10% всех транзакций. При пиковом использовании SegWit пропускная способность сети, как ожидается, увеличится вдвое.
В то же время можно говорить о значительном росте офчейн-транзакций. Например, не так давно основатель сервиса Xapo Венсес Касарес сообщил, что в связи с выросшими комиссионными в сети компания ежедневно обрабатывает более 1 млн офчейн-транзакций.
Для сравнения, в ноябре 2016 года их число составляло 500 000.
Если же попытаться заглянуть в будущее, будет интересно проследить взаимосвязь между пропускной способностью сети биткоина и общей суммой проводимых транзакций. Так, провал хардфорка SegWit2x может означать, что сеть биткоина будет все больше выступать в роли «цифрового золота» и средства сохранения ценностей. В то же время вполне вероятно появление дополнительных платежных слоев, как, например, ожидающийся в декабре сайдчейн от RSK.
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