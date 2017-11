Сумма ежедневных транзакций в сети биткоина превысила $2 млрд

В 2017 году биткоин не только обновил исторический максимум, превысив на прошлой неделе отметку в $8000, но поставил и новый рекорд с точки зрения общей суммы ежедневных транзакций в сети. С начала года этот показатель вырос более чем в десять раз, превысив $2 млрд, пишет The Forbes.

При этом, несмотря на то, что количество совершаемых транзакций с начала года остается практически неизменным, именно выросшая цена биткоина позволила выйти на эти показатели.

Estimated USD transaction value per day on the Bitcoin network (Blockchain.info)

На протяжении большей части января 2017 года ежедневный объем транзакций в финансовом выражении составлял порядка $200 млн, и первый большой прорыв случился только в мае - к концу последнего месяца весны показатель в районе $700 млн не считался уже чем-то необычным.

Далее последовал небольшой спад, и новый подъем наступил перед харфдорком Bitcoin Cash, который, напомним, состоялся 1 августа. Также в августе состоялась активация протокола Segregated Witness, и в начале этого месяца средний объем ежедневных транзакций вырос уже до $1 млрд. И, несмотря на то, что к концу сентября эта цифра снова упала, на этот раз до $600 млн, в конце октября совокупная сумма ежедневных транзакций составляла уже $1,5 млрд.

Абсолютный же к сегодняшнему дню рекорд по совокупной сумме ежедневных транзакций был поставлен 16 ноября, когда этот показатель составил $2,803,405,660.

При этом, как отмечается, несмотря на такой рост, количество фактических транзакций в сети биткоина все это время оставалось в целом стабильным. Более того, пиковый показатель среднего числа транзакций за семидневный период пришелся пока на май. В ноябре число транзакций практически такое же, что было зафиксировано в феврале.

Transactions confirmed on the Bitcoin network per day (Blockchain.info)

Как известно, ранее в этом году биткоин фактически достиг максимального лимита на размер блока и, соответственно, число транзакций. С активацией SegWit этот показатель несколько вырос, однако на сегодняшний день с помощью этого протокола совершается лишь около 10% всех транзакций. При пиковом использовании SegWit пропускная способность сети, как ожидается, увеличится вдвое.

В то же время можно говорить о значительном росте офчейн-транзакций. Например, не так давно основатель сервиса Xapo Венсес Касарес сообщил, что в связи с выросшими комиссионными в сети компания ежедневно обрабатывает более 1 млн офчейн-транзакций.

Для сравнения, в ноябре 2016 года их число составляло 500 000.

Если же попытаться заглянуть в будущее, будет интересно проследить взаимосвязь между пропускной способностью сети биткоина и общей суммой проводимых транзакций. Так, провал хардфорка SegWit2x может означать, что сеть биткоина будет все больше выступать в роли «цифрового золота» и средства сохранения ценностей. В то же время вполне вероятно появление дополнительных платежных слоев, как, например, ожидающийся в декабре сайдчейн от RSK.