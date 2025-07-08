Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів

17:31 08.07.2025 |

Новини IT

 

Google починає впроваджувати оновлення для Gemini, що дасть штучному інтелекту компанії доступ до встановлених на пристрій з Android додатків від сторонніх розробників. Ці зміни працюватимуть за замовчуванням, а от відмовитися від них дещо проблематично, повідомляє ArsTechnica.

Компанія почала надсилати деяким користувачам електронні листи з посиланням на сторінку підтримки, де зокрема йдеться про те, що "люди (включно з постачальниками послуг) читають, коментують та обробляють" дані, які збирає Gemini. Там також вказано, що користувачі можуть обмежити доступ Gemini до програм, але навіть в цьому випадку дані зберігатимуться протягом 72 годин.

Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів

 

Що Google не розповідає, то це як повністю обмежити доступ Gemini до додатків від сторонніх розробників, як-от WhatsApp, що згадується у листі. Ба більше, зі слів компанії, ці зміни набудуть чинності навіть якщо користувачі раніше обмежували доступ Gemini до інших застосунків.

Однак трохи нижче у тому ж листі Google суперечить цим словам та каже, що якщо користувачі відмовилися від цих функцій раніше, вимкнувши налаштування "Історія дій у додатках Gemini", то оновлення не спрацює.

Журналіст видання ArsTechnica пояснює, що зміг знайти налаштування щодо збереження даних Gemini на одній зі сторінок налаштувань акаунта Google. Там можна повністю видалити свою історію з чат-ботом та обмежити подальший збір даних, за винятком збереження протягом 72 годин. Однак налаштувань щодо інтеграції немає.

Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів

 

Google у коментарі для ЗМІ також не дає конкретної відповіді, щодо того, як можна повністю відмовитися від надання Gemini доступу до інших застосунків. Натомість у компанії кажуть, що нова функціональність буде корисною для користувачів.

"Це оновлення є корисним для користувачів: вони тепер можуть використовувати Gemini для виконання будь-яких щоденних завдань на своєму мобільному пристрої, як-от надсилання повідомлень, початок дзвінка, чи встановлення таймера допоки "Історію дій у додатках Gemini" вимкнено. Коли історію дій вимкнено, чати користувачів з Gemini не переглядають та не використовують для покращення ШІ-моделей", - йдеться у заяві компанії.

Дослідники з Tuta, хмарного постачальника послуг електронної пошти та календаря, каже, що Google вбудовує Gemini в Android так само як Microsoft колись вбудовувала Internet Explorer у Windows. Водночас компанія каже, що видалення та відмова від збереження історії дій ймовірно запобіжить збору даних, які просто зберігатимуть 72 годин. Також відзначається, що якщо Gemini не встановлено на Android пристрій, то він не повинен з'явитися навіть з майбутніми оновленнями.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4204  0,09 0,21 42,0026  0,08 0,18
EUR 48,8256  0,03 0,06 49,5152  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,09 0,23 41,9050  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес