Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів

Google починає впроваджувати оновлення для Gemini, що дасть штучному інтелекту компанії доступ до встановлених на пристрій з Android додатків від сторонніх розробників. Ці зміни працюватимуть за замовчуванням, а от відмовитися від них дещо проблематично, повідомляє ArsTechnica.

Компанія почала надсилати деяким користувачам електронні листи з посиланням на сторінку підтримки, де зокрема йдеться про те, що "люди (включно з постачальниками послуг) читають, коментують та обробляють" дані, які збирає Gemini. Там також вказано, що користувачі можуть обмежити доступ Gemini до програм, але навіть в цьому випадку дані зберігатимуться протягом 72 годин.

Що Google не розповідає, то це як повністю обмежити доступ Gemini до додатків від сторонніх розробників, як-от WhatsApp, що згадується у листі. Ба більше, зі слів компанії, ці зміни набудуть чинності навіть якщо користувачі раніше обмежували доступ Gemini до інших застосунків.

Однак трохи нижче у тому ж листі Google суперечить цим словам та каже, що якщо користувачі відмовилися від цих функцій раніше, вимкнувши налаштування "Історія дій у додатках Gemini", то оновлення не спрацює.

Журналіст видання ArsTechnica пояснює, що зміг знайти налаштування щодо збереження даних Gemini на одній зі сторінок налаштувань акаунта Google. Там можна повністю видалити свою історію з чат-ботом та обмежити подальший збір даних, за винятком збереження протягом 72 годин. Однак налаштувань щодо інтеграції немає.

Google у коментарі для ЗМІ також не дає конкретної відповіді, щодо того, як можна повністю відмовитися від надання Gemini доступу до інших застосунків. Натомість у компанії кажуть, що нова функціональність буде корисною для користувачів.

"Це оновлення є корисним для користувачів: вони тепер можуть використовувати Gemini для виконання будь-яких щоденних завдань на своєму мобільному пристрої, як-от надсилання повідомлень, початок дзвінка, чи встановлення таймера допоки "Історію дій у додатках Gemini" вимкнено. Коли історію дій вимкнено, чати користувачів з Gemini не переглядають та не використовують для покращення ШІ-моделей", - йдеться у заяві компанії.

Дослідники з Tuta, хмарного постачальника послуг електронної пошти та календаря, каже, що Google вбудовує Gemini в Android так само як Microsoft колись вбудовувала Internet Explorer у Windows. Водночас компанія каже, що видалення та відмова від збереження історії дій ймовірно запобіжить збору даних, які просто зберігатимуть 72 годин. Також відзначається, що якщо Gemini не встановлено на Android пристрій, то він не повинен з'явитися навіть з майбутніми оновленнями.