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Раді пропонують змінити виборче законодавство з урахуванням сучасних викликів

14:40 11.07.2025 |

Право, Політика

 

Народні депутати пропонують удосконалити організацію підготовки і проведення виборів в Україні з урахуванням реалій сьогодення.

Відповідний законопроєкт №13464 про внесення змін до Виборчого кодексу зареєстровано у Верховній Раді у четвер, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту пропонують запровадити пропорційний підхід до визначення кількості кандидатів у регіональних списках, враховуючи чисельність виборців у кожному регіоні (у чинному законодавстві регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п'яти та не більше вісімнадцяти кандидатів - ІФ-У).

У законопроєкті визначено кількість кандидатів у народні депутати, яка може бути включена до регіонального виборчого списку партії у 25 виборчих регіонах. Наприклад, максимальна кількість кандидатів у виборчому регіоні № 1 (Київський) - місто Київ - 28; у регіоні № 2 (Вінницький) - Вінницька область - 16; у регіоні № 3 (Волинський) - Волинська область - 10; у виборчому регіоні № 4 (Дніпровський) - Дніпропетровська область - 32; у виборчому регіоні № 16 (Південний) - Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь - 36.

Запропоновані зміни передбачають, що з числа кандидатів у народні депутати України, включених до загальнодержавного виборчого списку, окрім кандидата, включеного під першим номером, партія на з'їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні. У кожному регіональному виборчому списку визначається кандидат у депутати, який включається до такого списку під першим номером. Інші кандидати у депутати розміщуються у регіональному виборчому списку в алфавітному порядку.

Згідно з законопроєктом, під час формування регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити представництво осіб однієї статі у кожному регіональному виборчому списку не менше 30% від загальної кількості кандидатів у відповідному регіональному виборчому списку.

Законопроєкт також пропонує вилучити з кодексу положення щодо необхідності набрання 25% розміру виборчої квоти для ранжування кандидатів у народні депутати України чи кандидатів у депутати місцевих рад.

Серед авторів законопроєкту - Михайло Соколов (фракція "Батьківщина"), Георгій Мазурашу ("Слуга народу"), голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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