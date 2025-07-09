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Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн

18:01 09.07.2025 |

Фінанси, Новини IT

 

Котирування акцій американського виробника графічних процесорів Nvidia Corp. під час торгів у середу зросли на 2,2%, внаслідок чого його капіталізація перевищила $4 трлн.

Це перша компанія, ринкова вартість якої перевершила цю позначку, зазначає Reuters.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: NVIDIA
 

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