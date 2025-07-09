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Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
Котирування акцій американського виробника графічних процесорів Nvidia Corp. під час торгів у середу зросли на 2,2%, внаслідок чого його капіталізація перевищила $4 трлн.
Це перша компанія, ринкова вартість якої перевершила цю позначку, зазначає Reuters.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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