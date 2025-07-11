Долар зростає, канадський долар падає після оголошення Трампом нових мит

У п'ятницю долар США зріс на тлі нових ознак потрясінь у світовій торгівлі, оскільки президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит і заявив, що планує накласти загальні збори в розмірі 15% або 20% на більшість торговельних партнерів.

Більшість валют спочатку утримувалися в вузьких діапазонах на початку азіатської торгової сесії, хоча пізніше долар зміцнився на тлі останніх коментарів Трампа, які посилили невизначеність щодо його торгової політики, що постійно змінюється.

Канадський долар був серед найбільших невдах, впавши більш ніж на 0,5% до 1,3726 за долар США після того, як Трамп оголосив про введення 35% мита на товари, що імпортуються з Канади, починаючи з 1 серпня.

У четвер Трамп також заявив, що Європейський Союз може отримати лист про митні ставки до п'ятниці, що ставить під сумнів прогрес торгових переговорів між Вашингтоном і блоком.

Євро впав на 0,25% до 1,1671 долара і прямував до тижневого зниження майже на 1%.

Чутливий до ризиків австралійський долар також впав на 0,31% до 0,6568 долара, оскільки загальний настрій ринку погіршився.

«Досі заголовки про мита в основному ігнорувалися, але Канада... Я не думаю, що ринок був готовий до цього», - сказав аналітик ринку IG Тоні Сикамор.

«Канада опинилася під прицілом, і це, очевидно, не той кінець тижня, якого ми хотіли, тому можна очікувати падіння ризикових активів, оскільки існує ризик ескалації з боку декількох сторін».

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що хоче знайти дипломатичне рішення щодо загрози Трампа ввести 50% мита на бразильський імпорт, але пообіцяв вжити відповідних заходів, якщо вони набудуть чинності 1 серпня.

Бразильський реал майже не змінився і становив 5,5321 за долар, хоча за тиждень він мав втратити 2% - це найрізкіше тижневе падіння за майже п'ять місяців.

Британський фунт знизився на 0,22% до 1,3551 долара, скасувавши невелике зростання на початку сесії, і має втратити більше 0,6% за тиждень.

Новозеландський долар впав на 0,32% до 0,6013 долара, а єна знизилася на 0,13% до 146,44 за долар.

Японська валюта готується до тижневого зниження більш ніж на 1% після того, як Трамп на початку тижня наклав на Токіо 25% мита.

Хоча реакція ринку на низку оголошень Трампа про мита цього тижня була в основному стриманою в порівнянні з маніакальним розпродажем після «Дня визволення» в квітні, інвестори залишаються в напрузі щодо перспектив світової торгівлі та того, чи є кінцевим термін 1 серпня, встановлений Трампом.

Це, в свою чергу, підтримувало долар, і проти кошика валют зелена валюта піднялася на 0,2% до 97,77 і завершила тиждень з приростом 0,8%.

«На даний момент, я думаю, що невизначеність лише сприяє стабільності долара США, і я не був би надто здивований, якби це тривало ще кілька тижнів», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

Що стосується криптовалют, то біткойн піднявся на 1,8% до 115 609,10 доларів, утримуючись поблизу рекордного максимуму в 116 746,70 доларів. Ефір підскочив більш ніж на 4% і досяг п'ятимісячного максимуму в 2998,41 долара.