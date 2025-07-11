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Обшуки у Кубракова: Ексвіцепрем’єр прокоментував причетність до справи нардепа Шевченка
16:12 11.07.2025 |
Колишній віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заперечує свою причетність до справи, у якій ДБР сьогодні повідомило про підозру про підозру народному депутату Євгенію Шевченку (обирався від "Слуги народу", але у 2021 році виключений з фракції).
Про це Кубраков заявив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи повідомлення про обшуки у його оселі.
"Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури", - написав Кубраков.
Він стверджує, що спілкувався із Шевченком лише у межах професійної діяльності.
Нагадаємо, 9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
У січні 2025 року міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.
За даними джерел Цензор.НЕТ, співробітники Державного бюро розслідувань вранці у п'ятницю провели обшуки в Олександра Кубракова у межах розслідування справи про можливі шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка.
ДБР повідомило Шевченку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). За даними слідства, нардеп видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі.
Зокрема, він створював штучні перешкоди для доставки товарів із Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури сина нардепа.
Депутат використав їх для придбання трьох автомобілів преміумкласу: Porsche Macan, BMW X5M (2021 року випуску) та Mercedes-Benz AMG (2022 року випуску), які оформив на підконтрольних осіб.
Нагадаємо, нардеп Шевченко уже має дві підозри:
* першу підозру нардеп отримав 14 листопада 2024 року. Зазначалося, що він завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України;
* нову підозру нардепу оголосили 13 червня - у державній зраді. Правоохоронці встановили, що парламентар працював на Росію не лише до, а й після повномасштабного вторгнення.
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