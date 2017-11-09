Хардфорк SegWit2X отложен на неопределенный срок: биткоин взлетел и рухнул

Сегодня совершилось важнейшее событие для Биткоина за весь год. Руководители нескольких компаний, возглавлявших инициативу по реализации Нью-Йоркского соглашения, получившую название SegWit2X, решили отложить на неопределенный срок проведение хардфорка, который был намечен на блоке 494 784. В рассылке Linux Foundatoin появилось письмо, которое подписали руководители шести компаний-участников Нью-Йоркского соглашения:

* Майк Бельш из BitGo;

* Венсес Казарес (Wences Casares) от Xapo;

* Цзихань У (Jihan Wu) от Bitmain;

* Джефф Гарзик (Jeff Garzik), как руководитель группы разработки клиента BTC1

* Peter Smith от Blockchain.com

* Эрик Вурхес (Erik Voorhees) от ShapeShift.

Аналогичное письмо об отказе от хардфорка разместил на Medium генеральный директор BitPay - Стивен Пэйр (Stephen Pair).

Как следует из текста письма, его авторы решили, что осуществление хардфорка без консенсуса в сообществе, а также раскол майнинговых мощностей и как следствие появление двух конкурирующих блокчейнов слишком опасны для будущего Биткоина (а также для их бизнеса). В результате, было принято общее решение отложить хардфорк до тех пор, пока не появится реальная необходимость его проведения при поддержке подавляющего большинства сообщества.

Курс биткоина отреагировал на это известие моментальным взлетом - менее чем за час он прибавил около 400 долларов, установив новый исторический максимум около 7 900$. Однако, сразу после него началась сильнейшая коррекция, в результате которой биткоин потерял все завоевания последних дней, рухнув на данный момент ниже 7 200$. Очевидно, происходит продажа BTC трейдерами, которые покупали биткоины для того, чтобы получить монеты S2X после проведения хардфорка.

Тем не менее, разрешение кризиса в сообществе - однозначно положительное известие, и по мере того, как новость о приостановке хардфорка будет распространяться и спекулянты распродадут купленное для получения новых "подарочных" монет, рост несомненно продолжится.

Кроме всего прочего, отмена хардфорка делает по сути ненужными Bitcoin Gold и другие спекулятивные криптовалюты, созданные на волне подготовки к кризису в Биткоине.