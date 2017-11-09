Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хардфорк SegWit2X отложен на неопределенный срок: биткоин взлетел и рухнул
22:21 08.11.2017 |
Сегодня совершилось важнейшее событие для Биткоина за весь год. Руководители нескольких компаний, возглавлявших инициативу по реализации Нью-Йоркского соглашения, получившую название SegWit2X, решили отложить на неопределенный срок проведение хардфорка, который был намечен на блоке 494 784. В рассылке Linux Foundatoin появилось письмо, которое подписали руководители шести компаний-участников Нью-Йоркского соглашения:
* Майк Бельш из BitGo;
* Венсес Казарес (Wences Casares) от Xapo;
* Цзихань У (Jihan Wu) от Bitmain;
* Джефф Гарзик (Jeff Garzik), как руководитель группы разработки клиента BTC1
* Peter Smith от Blockchain.com
* Эрик Вурхес (Erik Voorhees) от ShapeShift.
Аналогичное письмо об отказе от хардфорка разместил на Medium генеральный директор BitPay - Стивен Пэйр (Stephen Pair).
Как следует из текста письма, его авторы решили, что осуществление хардфорка без консенсуса в сообществе, а также раскол майнинговых мощностей и как следствие появление двух конкурирующих блокчейнов слишком опасны для будущего Биткоина (а также для их бизнеса). В результате, было принято общее решение отложить хардфорк до тех пор, пока не появится реальная необходимость его проведения при поддержке подавляющего большинства сообщества.
Курс биткоина отреагировал на это известие моментальным взлетом - менее чем за час он прибавил около 400 долларов, установив новый исторический максимум около 7 900$. Однако, сразу после него началась сильнейшая коррекция, в результате которой биткоин потерял все завоевания последних дней, рухнув на данный момент ниже 7 200$. Очевидно, происходит продажа BTC трейдерами, которые покупали биткоины для того, чтобы получить монеты S2X после проведения хардфорка.
Тем не менее, разрешение кризиса в сообществе - однозначно положительное известие, и по мере того, как новость о приостановке хардфорка будет распространяться и спекулянты распродадут купленное для получения новых "подарочных" монет, рост несомненно продолжится.
Кроме всего прочего, отмена хардфорка делает по сути ненужными Bitcoin Gold и другие спекулятивные криптовалюты, созданные на волне подготовки к кризису в Биткоине.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ключевым продавцом доллара на межбанке остается металлургическая отрасль
ТОП-НОВОСТИ
|Бывший русский солдат и Герой Украины. Чем известен новый командующий АТО
|Разрыв дипотношений с Россией. Зачем в Москве разгоняют фейк
|Бумажное решение. Еврокомиссия придумала, как заставить Путина отказаться от Северного потока-2
|В Генпрокуратуре опровергают заявление НАБУ об исчезновении средств, конфискованных в рамках дела Онищенка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хардфорк SegWit2X отложен на неопределенный срок: биткоин взлетел и рухнул
|Ключевым продавцом доллара на межбанке остается металлургическая отрасль
|Рынок акций Украины завершил торги в среду ростом
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 8 ноября составил 26,6362 грн
|Депозитные ставки для физлиц 08.11.17
|Апелляционный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,1 млрд гривен
|Доллар США дешевеет 8 ноября из-за угрозы торможения налоговой реформы в США
Это интересно
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека
|Koenigsegg Agera RS стал самым быстрым автомобилем в мире — 447 км/ч
|Лишь 10% американцев пользуются услугами Uber
|Facebook запустил P2P-платежи в Великобритании
|В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
|Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW
|Что такое токен?