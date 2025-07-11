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АНАЛІТИКА

Золото зростає на тлі останніх мит Трампа. Міцний долар обмежує зростання

09:12 11.07.2025 |

Фінанси

 

Ціна на золото зросла в п'ятницю після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові мита на імпорт з Канади та ширші митні загрози для інших торговельних партнерів, але зростання було обмежене зміцненням долара на тлі зростаючих ознак потрясінь у світовій торговельній сфері.

О 06:23 EET спотова ціна на золото зросла на 0,3% до 3332,73 долара за унцію. Ф'ючерси на золото США додали 0,5% до 3343,70 долара.

У четвер Трамп заявив, що США запровадять 35% мито на імпорт з Канади та планують запровадити загальні мита у розмірі 15% або 20% на більшість інших торговельних партнерів.

Це сталося після оголошення в середу про 50% мито на імпорт міді до США та аналогічного збору на товари з Бразилії, а також після того, як раніше було надіслано повідомлення про мита іншим торговельним партнерам, включаючи Японію та Південну Корею.

Усі нещодавно оголошені мита набудуть чинності 1 серпня.

«Незважаючи на те, що митні війни Трампа знову набирають обертів, золото не отримало такого ж поштовху, як раніше, оскільки інвестори все більше звикають як до історії з митами, так і до стилю політики Трампа», - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Індекс долара США був на шляху до найкращого тижневого показника з тижня, що закінчився 24 лютого, що зробило золото дорожчим для міжнародних покупців.

«Рух долара вгору разом із золотом, ймовірно, обмежив розмір приросту цін на дорогоцінний метал», - сказав Вотерер.

Щотижневі заявки на допомогу з безробіття в США несподівано впали до семитижневого мінімуму, що свідчить про стабільний рівень зайнятості, незважаючи на охолодження ринку праці, та не сигналізує про те, що Федеральна резервна система невідкладно відновлює зниження процентних ставок.

Золото, яке часто вважається безпечним активом під час економічної невизначеності, як правило, добре почувається в середовищі низьких процентних ставок.

Спотове срібло зросло на 0,4% до 37,19 долара за унцію, платина впала на 0,3% до 1 357,18 долара, а паладій зріс на 0,1% до 1 142,70 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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