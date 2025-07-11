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АНАЛІТИКА

Спецпосланець Трампа їде до України: візит триватиме тиждень

 

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що приїде до України з візитом.

Про це Келлог сказав у коментарі Новини.LIVE, повідомляє "Європейська правда".

За словами спецпосланця Трампа, він приїде до Києва у понеділок, 14 липня, його візит триватиме тиждень.

"Ми будемо у Києві у понеділок... ми будемо там цілий тиждень", - сказав він.

Як повідомляли, у четвер уперше до зустрічі "коаліції рішучих" приєдналися представники Сполучених Штатів, зокрема спеціальний посланник президента генерал Кіт Келлог, сенатор Лінді Грем та сенатор Річард Блументаль.

Коментуючи участь США у засіданні "коаліції рішучих", президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це - сигнал від Дональда Трампа.
Ключові теги: США
 

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