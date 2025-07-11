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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи різко знижуються наприкінці тижня

12:55 11.07.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи опускаються в п'ятницю, інвестори оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа про імпортні мита.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:42 EET знизився на 0,76% - до 548,75 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,27%, німецький DAX - 0,94%, французький CAC 40 - 0,81%, італійський FTSE MIB - 1,09%, іспанський IBEX 35 - 0,52%.

Трамп заявив у четвер, що планує запровадити загальний імпортний тариф у розмірі 15-20% для більшості торгових партнерів, з якими немає спеціальних угод. Зокрема, щодо Канади він має намір встановити мито на рівні 35%. Потім у Білому домі пояснили, що це мито не торкнеться тих товарів, які підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між США, Канадою і Мексикою.

Американський президент також натякнув, що Європейський союз може отримати повідомлення про нову ставку імпортного мита вже в п'ятницю. Раніше представники ЄС говорили, що торговельна угода може бути укладена найближчими днями.

Тим часом споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у червні збільшилися на 0,9% у річному вираженні, за остаточними даними. Експерти в середньому очікували підтвердження попередньої оцінки, що вказала на зростання на 0,8%.

Економіка Великої Британії в травні скоротилася на 0,1% до квітня, коли було зафіксовано спад на 0,3%. Аналітики прогнозували зростання на 0,1%.

Обсяг британського промислового виробництва в травні скоротився на 0,9% відносно попереднього місяця і на 0,3% рік до року. Експерти не очікували зміни першого показника і розраховували на зростання другого на 0,1%.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції норвезького страховика Gjensidige Forsikring, що дорожчають на 5,5% на новинах про зростання доподаткового прибутку в минулому кварталі на 64%.

Тим часом найрізкіше зниження демонструють папери DNB, що падають майже на 8%. Норвезький банк повідомив про зниження чистого прибутку на 3% у другому кварталі, до 10,4 млрд норвезьких крон ($1 млрд) за середнього прогнозу аналітиків у 10,94 млрд крон.

Капіталізація BP Plc зростає на 1,3%. Британська компанія попередила, що її фінансові показники за другий квартал зазнали негативного впливу низьких цін на нафту і газ, водночас видобуток у минулому кварталі міг виявитися вищим за прогнози.

У складі німецького фондового індексу DAX у невеликому плюсі торгуються лише акції E.ON, Mercedes і RWE, тоді як капіталізація Brenntag знижується на 2,4%. У Парижі папери Teleperformance і Stellantis опускаються в ціні приблизно на 2,4%, а ринкова вартість Thales підвищується на 1,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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