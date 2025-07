В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність

З кінця червня усі смартфони, що продаються в ЄС, отримали еко-маркування - такі собі «етикетки» в пакуванні з інформацією про час роботи батареї та її енергоефективність.

Зважаючи на цю інформацію, сайт Android Authority склав перелік найпопулярніших пристроїв з кількістю заявлених для них циклів зарядки. Що цікаво, лідирують тут пристрої Samsung, які виявились майже удвічі витривалішими за смартфони Apple та Google.

Google

* 1000 циклів зарядки: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

* 2000 циклів зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

* 1200 циклів зарядки: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

* 1300 циклів зарядки: Fairphone 5

* 1000 циклів зарядки: Fairphone (покоління 6)

Motorola

* 1200 циклів зарядки: Edge 50, Edge 50 Neo

* 1000 циклів зарядки: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

* 800 циклів зарядки: Moto G55

Nothing

* 1400 циклів зарядки: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro

OnePlus

* 1200 циклів зарядки: OnePlus 13R

* 1000 циклів зарядки: OnePlus 13

Sony

* 1400 циклів зарядки: Xperia 1 VII

Середній показник для більшості пристроїв складає 1000-1400 циклів зарядки, тому Samsung в цьому плані суттєво вирізняється серед конкурентів. Стосовно пристроїв Apple, то усі, що вказані в системі ЄС і власних рейтингах виробника (від iPhone 16 Pro Max до iPad Air M3), розраховані всього на 1000 циклів зарядки.

Нагадаємо, що нові положення ЄС щодо маркування поширюються на стаціонарні бездротові телефони, смартфони, мобільні телефони без доступу в інтернет або до сторонніх застосунків, а також планшети з екранами від 7 до 17,4 дюйма, випущені на ринок з 20 червня 2025 року. Винятки встановлені для пристроїв з гнучким основним дисплеєм.

Всі вищезгадані пристрої підпадатимуть під п'ять ключових вимог екодизайну: стійкість пристроїв до випадкових падінь і захист від пилу та води, довговічність батареї (щонайменше 800 циклів повного заряджання та розряджання із збереженням принаймні 80% своєї початкової місткості), ремонтопридатність, де виробники мають надати критичні запасні частини протягом 5-10 робочих днів і продовжувати пропонувати їх протягом 7 років після того, як продукт припинять продавати в ЄС; а також підтримка програмного забезпечення щонайменше протягом 5 років із дати продажу. За точність даних на етикетці відповідатиме виробник, імпортер чи уповноважений представник, який працює на ринку ЄС/ЄЕЗ.

Нове маркування є частиною основної кампанії ЄС з підвищення енергоефективності до 2030 року. Очікується, що ця ініціатива зменшить викиди CO₂ на 46 мільйонів тонн і заощадить кожному з домогосподарств до 150 євро в середньому.