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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,7868 грн/$1
12:42 11.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 липня 2025 року.
|Показник
|10.07.2025
|11.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8085
|41.7868
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 липня - 41,8232 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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