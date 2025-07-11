ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.07.25

Ціна на золото зросла після того, як Трамп оголосив про нові мита на імпорт з Канади та ширші митні загрози для інших торговельних партнерів, але зростання було обмежене зміцненням долара на тлі зростаючих ознак потрясінь у світовій торговельній сфері.