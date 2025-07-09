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Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
23:13 08.07.2025 |
Samsung Electronics оголосила про придбання американської компанії Xealth - платформи, яка дозволяє лікарням інтегрувати цифрові медичні рішення в лікування пацієнтів. Це крок, який може перетворити Samsung на серйозного гравця у сфері комплексного медичного догляду, що поєднує щоденне відстеження здоров'я за допомогою пристроїв та дані клінік.
Xealth, створена на базі медичної мережі Providence у 2017 році, вже співпрацює з понад 500 лікарнями США та 70 партнерами у сфері цифрового здоров'я. Їхнє рішення дозволяє медикам призначати та контролювати роботу медичних додатків, сервісів і контенту так само легко, як виписують рецепти на ліки.
Samsung планує інтегрувати в платформу власні сенсори та носимі пристрої, що відстежують життєві показники протягом доби. Така синергія дозволить створити «міст» між домашнім моніторингом і клінічними рішеннями лікарів. Це має допомогти своєчасно виявляти проблеми зі здоров'ям та персоналізувати лікування.
«Ми прагнемо зробити турботу про здоров'я доступною для всіх, об'єднавши власні технології та досвід лідерів медичної галузі», - зазначив голова підрозділу пристроїв Samsung Те-Мун Ро (ТМ Roh).
Угода ще потребує схвалення від регуляторів та має бути закрита до кінця 2025 року.
Чому це важливо
Придбання Xealth може радикально змінити правила гри на ринку цифрової медицини. Samsung отримує доступ до мережі з понад 500 лікарень США та 70 партнерських сервісів, що дозволяє інтегрувати носимі пристрої та медичні дані в єдину екосистему. Це відкриває шлях до створення персоналізованого догляду: лікарі зможуть бачити не лише клінічні записи, а й щоденну статистику про сон, активність та інші показники пацієнтів.
Крім того, це сигнал про те, що техногіганти дедалі активніше заходять у сферу охорони здоров'я, перетворюючи гаджети на інструменти для моніторингу та діагностики. Успіх цього проєкту може вплинути на глобальні стандарти ведення медичних записів та взаємодії лікарів з пацієнтами. До того ж Samsung може використати свій глобальний потенціал для масштабування платформи та виходу цих послуг на ринки за межами США.
Про Xealth
Xealth - це американська компанія, заснована у 2017 році як стартап у рамках медичної мережі Providence. Вона розробляє платформу, яка дозволяє лікарням інтегрувати цифрові медичні інструменти, сервіси та додатки у свою роботу. Лікарі можуть призначати та відстежувати такі рішення так само просто, як рецепти на ліки.
Сьогодні Xealth співпрацює з понад 500 лікарнями США, зокрема Advocate Health, Banner Health, Cleveland Clinic та іншими. Мережа компанії включає 70+ партнерів у сфері цифрового здоров'я. Серед інвесторів Xealth - Novartis, Philips, ResMed, Cerner, McKesson Ventures і фонди медичних інновацій.
Платформа Xealth допомагає лікарям бачити більш повну картину здоров'я пацієнтів завдяки об'єднанню клінічних даних та щоденних показників із носимих пристроїв. Це дозволяє швидше реагувати на зміни у стані пацієнтів та приймати обґрунтовані рішення.
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