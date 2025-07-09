Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів

Творець Twitter Джек Дорсі (Jack Dorsey) показав, чим займається на вихідних - новим месенджером bitchat. Це децентралізований застосунок для обміну повідомленнями, який працює через mesh-мережі Bluetooth. Тобто без інтернету, серверів, реєстрацій чи навіть номерів телефонів. Лише чисте шифрування і трохи магії.

Серед особливостей bitchat: автоматичне виявлення сусідніх пристроїв, багатоскачкова ретрансляція повідомлень, кімнатні чати з паролями, кешування та пересилання для офлайн-учасників. Для приватності використовується X25519 та AES‑256‑GCM, а для особливо параноїдальних - функція екстреного видалення даних трьома натисканнями. Головний нюанс: працездатність месенджера залежить від кількості Bluetooth‑пристроїв поруч. Чим більше людей з увімкненим Bluetooth і встановленим bitchat - тим краща мережа.

Як працює bitchat: головне

bitchat - це месенджер, який обходиться без інтернету та серверів, покладаючись виключно на Bluetooth mesh-мережі. Кожен смартфон у цій системі діє як вузол мережі: приймає, передає та ретранслює повідомлення від інших користувачів у радіусі Bluetooth.

* Мережа без центрів керування - ніяких серверів чи хмар. Кожен учасник - і клієнт, і "ретранслятор". Повідомлення подорожують від пристрою до пристрою за принципом "багатоскачкової" передачі (multi-hop).

* Шифрування за замовчуванням - для приватних повідомлень застосовується X25519 для обміну ключами та AES‑256‑GCM для шифрування вмісту. Групові чати додатково захищаються паролями, які конвертуються у ключі за допомогою Argon2id.

* Без акаунтів і номерів - месенджер не вимагає реєстрації, телефону чи email. Ваш нікнейм можна змінювати на льоту, і він не прив'язаний до жодних ідентифікаторів.

* Store & Forward - повідомлення кешуються для офлайн-учасників та доставляються, коли ті знову з'являться в мережі.

* Екстрене видалення - трійне натискання на логотип миттєво очищає всі дані на пристрої.

* IRC-стиль команд - керування месенджером через прості команди: /j для входу у канал, /msg для приватного чату, /pass для встановлення пароля на кімнату тощо.

* Ефективність - використовується стиснення LZ4, оптимізація батареї та адаптивне сканування для економії енергії.

Застосунок поки доступний на iOS та macOS, з Android‑версією у перспективі. Код відкритий і викладений на GitHub, а сама система виглядає як експеримент із гідним рівнем безпеки та приватності.

Що таке X25519 та AES‑256‑GCM

X25519 - це алгоритм обміну ключами, заснований на еліптичних кривих Curve25519. Він використовується для створення спільного секрету між двома сторонами без прямої передачі цього секрету. Сильні сторони X25519: швидкість, компактність та стійкість до атак завдяки дизайну кривої. Це стандарт для сучасних протоколів (наприклад, TLS 1.3, Signal).

AES‑256‑GCM - симетричний алгоритм шифрування, який поєднує AES із довжиною ключа 256 біт і режим роботи Galois/Counter Mode (GCM). GCM забезпечує не лише шифрування даних, а й їхню автентифікацію, що захищає від підробки та спотворення.

Разом X25519 та AES‑256‑GCM створюють надійну end-to-end безпеку: X25519 - для обміну ключами, AES‑256‑GCM - для шифрування власне повідомлень.

Хто такий Джек Дорсі

Джек Дорсі - американський підприємець, програміст і дизайнер, відомий як співзасновник Twitter та платіжного сервісу Block (раніше Square). Народився 19 листопада 1976 року в Сент-Луїсі, США. Ще в 2006 він запустив Twitter, який перетворився на одну з найбільших соцмереж у світі. У 2009 Дорсі заснував Square - платформу для мобільних платежів. Відомий своєю прихильністю до децентралізації, криптовалют і мінімалістичного способу життя. У 2021 залишив посаду CEO Twitter, щоб зосередитись на Block та Web3‑проєктах. Тепер експериментує з відкритими месенджерами та децентралізованими сервісами.