Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій

Платформа Upwork може блокувати акаунти українських фрилансерів та агенцій через підозру, що користувачі перебувають на окупованих територіях України, щодо яких запроваджено санкції.

Про це у пресслужбі Upwork повідомили у відповідь на запит української редакції Forbes.

"Ми переглядаємо відповідні облікові записи, і попередні результати свідчать про різні причини призупинення акаунтів, зокрема пов'язані з підтвердженням особи, IP-адреси та місцеперебування", - йдеться у відповіді.

Upwork уточнює, що зазвичай блокування пов'язане із намаганням дотримуватися санкцій проти окупованих територій, хоча визначити, де саме перебуває користувача, доволі складно

"Це, як правило, означає територію, окуповану Росією, включаючи Донецьку та Луганську області. Хоча визначити з упевненістю, чи користувач змінив місце проживання, може бути складно", - додали у Upwork.

У компанії радять звернутися до служби підтримки задля підтвердження нового місцеперебування.

Крім того, Upwork впровадила нові заходи для виявлення та запобігання шахрайству, це може призвести до збільшення кількості заблокованих профілів по всьому світу, зазначають в компанії.

Upwork - це міжнародна онлайн-біржа, яка пропонує глобальний майданчик з пошуку роботи й низку програмних продуктів для роботодавців, які хочуть винаймати й керувати віддаленими спеціалістами.

Як повідомлялося, раніше користувачі почали масово скаржитися, що платформа Upwork масово блокує акаунти українських фрилансерів та агенцій.

Нагадаємо, восени 2023 року віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що Мінцифри працює над створенням українського Upwork - платформи фрілансерів IT-індустрії. Наразі невідомо, чим завершилася ця робота.

Зауважимо, що це непоодинокий випадок, коли міжнародні сервіси масово блокують українських користувачів, посилаючись на санкції щодо окупованих територій. В окремих випадках вони пояснюють, що міжнародним компаніям складно відслідкувати, окупована територія чи ні, тому іноді вони вживають попередніх заходів, щоб не порушити санкційне законодавство західних країн.