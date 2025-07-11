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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В антикорупціонера Шабуніна проводять обшуки
16:56 11.07.2025 |
У голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна проводять обшуки. У ЦПК заявили, що розцінюють це як «чергову хвилю атаки» через критику влади.
Спершу про обшуки повідомила виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк в коментарі «Українській правді».
За її словами, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели Шабуніна.
Крім того, обшуки проходять вдома в родини. Дарʼя Каленюк додала, що в Шабуніна забрали телефон.
Команда ЦПК підтвердила інформацію про обшуки у військовій частині та вдома у Віталія Шабуніна.
За їхньою інформацією, обшуки проводять без ухвали суду. У ЦПК припускають, що вони стосуються кримінального провадження щодо екскомандира Шабуніна - Віктора Юшка.
«Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака», - наголосили в ЦПК.
Також у Центрі підтвердили, що у Шабуніна забрали його мобільний телефон. «Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія», - вважають у ЦПК.
Нагадаємо, напередодні Шабунін стверджував, що після критики влади його перевели з місця служби в Харкові до іншої бригади на лінію бойового зіткнення в Харківську область.
За словами Шабуніна, це сталось після його критики законопроєкту №13423. У ЦПК повідомляли, що він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.
Що відомо про справу екскомандира Шабуніна?
У лютому Шабунін розповідав, що комбат, у якого він служив на початку повномасштабного вторгнення росії, прямо у шпиталі отримав підозру від ДБР за прагнення «одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у вигляді використання можливостей від знайомства» з антикорупціонером.
За його словами, комбата підозрюють у тому, що він погодив Шабуніну відрядження в Національне агентство з питань запобігання корупції, що дало йому можливість не виконувати бойових завдань.
Однак антикорупціонер каже, що на той час його рота стояла віддалено від бойових дій - у селі Сухолуччя. Крім того, відрядження йому погодили тоді, коли росіян уже вибили з території Київщини.
Він додає, що в підозрі комбату його звинувачують у завданні збитків державному бюджету через те, що він виплатив Шабуніну грошове забезпечення та нарахував Єдиний соціальний внесок.
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