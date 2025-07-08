Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися

Конкуренція серед соціальних платформ стає дедалі гострішою. І в цьому змаганні Instagram Threads наздоганяє X (раніше Twitter). Як свідчать дані аналітиків компанії Similarweb, мобільний застосунок Threads (для iOS і Android) наблизився до результатів X за кількістю щоденних активних користувачів.

У червні 2025 року на застосунок Threads припадало 115,1 млн активних користувачів щодня. Трохи більш ніж пів року тому цей показник становив 100 млн. У порівнянні з червнем 2024 року зростання сягнуло 127,8%. Для порівняння, у X цей показник склав 132 млн. Але в цьому випадку спостерігається падіння на 15,2% за той самий період.

Децентралізована соціальна Bluesky також активно зростає. Протягом року її база щоденно активних користувачів зросла на значні 372,5%. Водночас розмір аудиторії в абсолютних показниках досі невеликий і навіть після такого суттєвого зростання становить лише 4,1 млн активних користувачів на день. При цьому загальна кількість зареєстрованих облікових записів становить 37 млн.

Кількість щоденно активних користувачів Bluesky, Threads та X на мобільних пристроях / similarweb

Bluesky отримала значний поштовх після виборів у США наприкінці минулого року. Тоді частина користувачів X покинули платформу на знак протесту проти зближення Ілона Маска з Дональдом Трампом. Але згодом ріст уповільнився. Нещодавно з'явилися скарги, що Bluesky перетворюється на односторонню ліволіберальну платформу. Це, вірогідно, стало причиною повернення частини користувачів до Threads.

Попри потенціал Bluesky у довгостроковій перспективі, змагання сьогодні точиться саме між Threads та X. Особливо напруженою ситуація виглядає на мобільних пристроях, адже Threads стала основним конкурентом X за рекламні бюджети. Meta покладається винятково на рекламу як джерело доходу для Threads.

Проте в настільному сегменті ситуація інша. Тут X має явну перевагу. У червні 2025 року щоденна кількість відвідувань X через браузери становила 145,8 млн, тоді як у Threads цей показник становив лише 6,9 млн. Навіть Bluesky трохи наздоганяє Threads у цьому сегменті з результатом 5,3 млн відвідувань на день.

Кількість щоденно активних користувачів Bluesky, Threads та X в браузері / similarweb

У США ситуація доволі неоднозначна. Хоча на мобільних пристроях Threads вже наздоганяє X (15,3 млн проти 22,9 млн щоденних користувачів), в браузерах домінує X. Ця соцмережа має 33,1 млн відвідувань на день. За нею з великим відставанням йде Bluesky, маючи 2,4 млн активних користувачів щодня. У Threads немає навіть повного мільйона щоденних користувачів - лише 985 тис.

Аналітики зазначають, що довгостроковий успіх Bluesky більше залежить не від протестного трафіку, а від інтересу до технологічного підходу: відкритої, налаштовуваної соціальної мережі. Ті, хто заходить лише тому, що це «не X», можуть швидко піти, якщо платформа не відповідає їхнім очікуванням. Натомість технічна спільнота може залишитись і підтримувати розвиток екосистеми.

Кількість щоденно активних користувачів Bluesky та Threads в браузері / similarweb

Згідно з останнім звітом Meta, Threads має 350 млн щомісячно активних користувачів. X, як приватна компанія, більше не зобов'язана ділитися статистикою, але Ілон Маск у 2024 році заявляв про 600 мільйонів щомісячно активних користувачів.

Отже, Threads поступово перетворюється на серйозного конкурента X, особливо на мобільних платформах. Проте веб-аудиторія залишається слабкою ланкою. Водночас Bluesky й далі шукає свою нішу між технологічною авдиторією та незадоволеними користувачами X. Боротьба триває.