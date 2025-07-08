Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися

14:49 08.07.2025 |

Новини IT

 

Конкуренція серед соціальних платформ стає дедалі гострішою. І в цьому змаганні Instagram Threads наздоганяє X (раніше Twitter). Як свідчать дані аналітиків компанії Similarweb, мобільний застосунок Threads (для iOS і Android) наблизився до результатів X за кількістю щоденних активних користувачів.

У червні 2025 року на застосунок Threads припадало 115,1 млн активних користувачів щодня. Трохи більш ніж пів року тому цей показник становив 100 млн. У порівнянні з червнем 2024 року зростання сягнуло 127,8%. Для порівняння, у X цей показник склав 132 млн. Але в цьому випадку спостерігається падіння на 15,2% за той самий період.

Децентралізована соціальна Bluesky також активно зростає. Протягом року її база щоденно активних користувачів зросла на значні 372,5%. Водночас розмір аудиторії в абсолютних показниках досі невеликий і навіть після такого суттєвого зростання становить лише 4,1 млн активних користувачів на день. При цьому загальна кількість зареєстрованих облікових записів становить 37 млн.

Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися

 Кількість щоденно активних користувачів Bluesky, Threads та X на мобільних пристроях / similarweb

Bluesky отримала значний поштовх після виборів у США наприкінці минулого року. Тоді частина користувачів X покинули платформу на знак протесту проти зближення Ілона Маска з Дональдом Трампом. Але згодом ріст уповільнився. Нещодавно з'явилися скарги, що Bluesky перетворюється на односторонню ліволіберальну платформу. Це, вірогідно, стало причиною повернення частини користувачів до Threads.

Попри потенціал Bluesky у довгостроковій перспективі, змагання сьогодні точиться саме між Threads та X. Особливо напруженою ситуація виглядає на мобільних пристроях, адже Threads стала основним конкурентом X за рекламні бюджети. Meta покладається винятково на рекламу як джерело доходу для Threads.

Проте в настільному сегменті ситуація інша. Тут X має явну перевагу. У червні 2025 року щоденна кількість відвідувань X через браузери становила 145,8 млн, тоді як у Threads цей показник становив лише 6,9 млн. Навіть Bluesky трохи наздоганяє Threads у цьому сегменті з результатом 5,3 млн відвідувань на день.

Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися

 Кількість щоденно активних користувачів Bluesky, Threads та X в браузері / similarweb

У США ситуація доволі неоднозначна. Хоча на мобільних пристроях Threads вже наздоганяє X (15,3 млн проти 22,9 млн щоденних користувачів), в браузерах домінує X. Ця соцмережа має 33,1 млн відвідувань на день. За нею з великим відставанням йде Bluesky, маючи 2,4 млн активних користувачів щодня. У Threads немає навіть повного мільйона щоденних користувачів - лише 985 тис.

Аналітики зазначають, що довгостроковий успіх Bluesky більше залежить не від протестного трафіку, а від інтересу до технологічного підходу: відкритої, налаштовуваної соціальної мережі. Ті, хто заходить лише тому, що це «не X», можуть швидко піти, якщо платформа не відповідає їхнім очікуванням. Натомість технічна спільнота може залишитись і підтримувати розвиток екосистеми.

 Кількість щоденно активних користувачів Bluesky та Threads в браузері / similarweb

Згідно з останнім звітом Meta, Threads має 350 млн щомісячно активних користувачів. X, як приватна компанія, більше не зобов'язана ділитися статистикою, але Ілон Маск у 2024 році заявляв про 600 мільйонів щомісячно активних користувачів.

Отже, Threads поступово перетворюється на серйозного конкурента X, особливо на мобільних платформах. Проте веб-аудиторія залишається слабкою ланкою. Водночас Bluesky й далі шукає свою нішу між технологічною авдиторією та незадоволеними користувачами X. Боротьба триває.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4204  0,09 0,21 42,0026  0,08 0,18
EUR 48,8256  0,03 0,06 49,5152  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,09 0,23 41,9050  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес