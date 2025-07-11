Долар США зміцнюється до основних світових валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,28%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що планує запровадити загальне мито на імпорт у розмірі 15-20% для більшості торговельних партнерів, з якими немає спеціальних угод.

Трамп також натякнув, що Євросоюз може отримати повідомлення про нову ставку імпортного мита вже в п'ятницю. Раніше представники ЄС говорили, що торговельна угода з Вашингтоном може бути укладена найближчими днями.

Дані Міжнародного резервного фонду (МВФ) за перший квартал поточного року показують, що статус долара як глобальної резервної валюти не змінився, зазначають аналітики Nomura. Частка долара у валютних резервах світових ЦБ у січні-березні становила 57,73%, при тому, що в попередні кілька кварталів вона коливалася від 57% до 58%.

Дані враховують період до оголошення Трампом про введення масштабних мит, однак підтверджують, що статус долара залишається стійким, йдеться в огляді Nomura.

Пара євро/долар за даними на 14:15 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1686 порівняно з $1,1703 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до цього часу до $1,3504 з $1,3579 напередодні. Фунт дешевшає на тлі статданих, які засвідчили зниження ВВП Великої Британії в травні на 0,1% порівняно з попереднім місяцем. У квітні ВВП країни скоротився на 0,3%.

Побоювання щодо стану британської економіки можуть підштовхнути Банк Англії до зниження ставки на серпневому засіданні, а також прискорення темпів пом'якшення ДКП загалом, зазначає The Wall Street Journal.

Курс долара в парі з ієною становить 146,89 ієни з 146,25 ієни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1683 юаня порівняно з 7,1779 юаня в четвер.