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АНАЛІТИКА

Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія

 

Єврокомісія визначила розмір четвертого регулярного траншу за першою базовою компонентою програми Європейського Союзу Ukraine Facility - він складе EUR3,05 млрд, що означає чергове його зменшення порівняно із попередніми траншами.

Як зазначається у прес-релізі Єврокомісії, його виплата очікується у серпні.

Перший регулярний транш Ukraine Facility, який Україна отримала у серпні минулого року, склав EUR4,2 млрд, у тому числі грант EUR1,5 млрд, другий у грудні минулого року - EUR4,1 млрд, з яких грант EUR1,5 млрд, а третій на початку квітня цього року - EUR3,5 млрд, у тому числі грант EUR0,4 млрд.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько EUR12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких EUR1,5 млрд у вигляді грантової підтримки. В оновленій в кінці червня програмі з МВФ прогноз фінансування за цією програмою цього року складає $12,9 млрд.

В той же час згідно з умовами програми Ukraine Facility обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до народних депутатів з проханням вчасно приймати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал EUR1,2 млрд. З них EUR500 млн - це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility", - констатував тоді Марченко.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно Україні цього року у розмірі $42,8 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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