Акції Азії: Китай зростає на тлі сподівань на стимулювання економіки, інші країни відстають через побоювання щодо нових мит

Більшість азіатських акцій у п'ятницю залишалися на тому ж рівні на тлі нових побоювань щодо торгових мит США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про введення високих мит проти Канади, тоді як китайські ринки показали кращі результати завдяки сподіванням на додаткові заходи стимулювання економіки.

Нічні прибутки на Волл-стріт в основному не поширилися на регіональні ринки, а ф'ючерси на американські акції також стали негативними на азіатських біржах після того, як Трамп оголосив про введення 35% мита на Канаду. Раніше цього тижня він оголосив про введення мит проти декількох великих економік, включаючи 25% мита на Південну Корею і Японію.

За даними Google, ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,4% на азіатських біржах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,7% і 0,6% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі додав 1,6%. Всі три індекси зросли на 1,6-2,5% цього тижня.

Акції підтримали покупки в секторах, які, найімовірніше, виграють від додаткових стимулюючих заходів, таких як споживчі товари та промисловість. Ставки на додаткові стимулюючі заходи Китаю підкріпили опубліковані на початку тижня дані про помірну інфляцію.

Настрої щодо Гонконгу покращилися після того, як Goldman Sachs підвищив рейтинг регіону до «Market-Weight», посилаючись на очікування пом'якшення монетарної політики та зниження мит США порівняно з початковими побоюваннями.

Акції великої біотехнологічної компанії WuXi AppTec Co злетіли на 10,5% після того, як вона прогнозувала різке зростання прибутку в першій половині 2025 року. За даними Google, ці акції показали найкращі результати в індексі Hang Seng.

Акції провідних технологічних компаній Гонконгу також продемонстрували значне зростання, слідуючи за нічним зростанням своїх американських аналогів після того, як улюблениця ринку Nvidia закрилася з оцінкою понад 4 трильйони доларів.

Акції технологічних компаній залишалися підтриманими оптимізмом щодо стійкого попиту на штучний інтелект у другій половині 2025 року.

Зростання акцій технологічних компаній дозволило південнокорейському індексу KOSPI цього тижня значно випередити своїх регіональних конкурентів, піднявшись на понад 4%. Однак у п'ятницю індекс дещо знизився.

Більш широкі азіатські ринки також відступили в п'ятницю, оскільки мита Трампа на Канаду викликали нові побоювання щодо його торговельної політики.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,1-0,3%, а австралійський індекс ASX 200 втратив 1,5%.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,2%, що вказує на негативне відкриття індексу. Трейдери все ще сподівалися на укладення торговельної угоди між США та Індією, після того як Трамп на початку тижня заявив, що угода близька.