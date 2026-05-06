Після націоналізації Сенс Банку НБУ зафіксував подвійну бухгалтерію
08:21 06.05.2026 |
Із 2012 року "Альфа-Банк", який зараз називається "Сенс Банк", активно кредитував пов'язаних осіб і мав подвійну бухгалтерію.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в справі "Мідас", передає FinClub.
"У банку була сфальшована звітність. У нього з 2012 року було більше десятка тисяч підроблених рішень - паралельна бухгалтерія. Вони видавали кредити пов'язаним особам, вони робили операції поза межами балансу, вони робили операції на користь акціонерів. Банк тоді був в дефолті. Банк з 2012 по 2023 рік можна було вивести з ринку більше десяти разів", - сказав Олійник.
Він зазначив, що НБУ виявив підміну документів лише в 2023 році - після націоналізації, яка відбулася в липні.
Олійник розповів, що видача кредитів акціонерам призвела до того, що на момент націоналізації "Сенс Банк" мав від'ємний капітал.
"Сенс Банк" був виведений, оскільки в нас були підозри щодо якості фінансової звітності банку. Після націоналізації було доформовано 4 млрд грн додаткових резервів. Банк фальшував звітність", - зауважив Олійник.
За його словами, в "Сенс Банку" було три інспекційні перевірки та три перевірки фінансового моніторингу, з яких одна повністю стосувалася грального бізнесу.
Інформацію про такі операції НБУ передав до правоохоронних органів в березні 2025 року.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
