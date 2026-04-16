Національний банк України рекомендує банкам не відносити всіх PEP до клієнтів високого ризику

Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам не підходити формально до обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов'язаних із ними осіб (PEP), не відносити всіх таких клієнтів до категорії високого ризику та не обмежувати їм невиправдано доступ до фінансових послуг.

"Банк, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має утримуватися від необґрунтованого застосування де-рискінгу. Зазначений підхід суперечить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії", - наголосив регулятор у листі до банків від 14 квітня.

Нацбанк зазначив, що банки мають індивідуально оцінювати ризики під час обслуговування PEP і не допускати безпідставних відмов у фінансових операціях чи ділових відносинах.

Водночас банки несуть відповідальність за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема за необґрунтовано високий рівень ризику, непропорційні заходи щодо PEP та безпідставну відмову в обслуговуванні.

За низького ризику ділових відносин і відсутності підозр щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму банки можуть не встановлювати джерела статків і коштів PEP, якщо рахунки використовуються переважно для отримання зарплати або соціальних виплат чи обсяг операцій за ними не перевищує 400 тис. грн на місяць.

Якщо після припинення виконання PEP визначних публічних функцій минуло понад 12 місяців, а банк встановив низький ризик його фінансових операцій і не виявив ризиків, притаманних таким клієнтам, спеціальні заходи до нього, членів його сім'ї та пов'язаних осіб можна не застосовувати. Зокрема, це стосується дозволу керівництва на встановлення чи продовження ділових відносин, встановлення джерел статків і коштів та поглибленого моніторингу.

Як повідомлялося, 7 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився включати до законопроєкту №15112-1 про оподаткування посилок до EUR150 норму про обмеження довічного статусу PEP трьома роками після припинення виконання визначних публічних функцій. Законопроєкт є частиною структурного маяка нової програми з Міжнародним валютним фондом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

