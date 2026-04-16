16.04.26
12:36
Національний банк України рекомендує банкам не відносити всіх PEP до клієнтів високого ризику
11:37 16.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам не підходити формально до обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов'язаних із ними осіб (PEP), не відносити всіх таких клієнтів до категорії високого ризику та не обмежувати їм невиправдано доступ до фінансових послуг.
"Банк, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має утримуватися від необґрунтованого застосування де-рискінгу. Зазначений підхід суперечить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії", - наголосив регулятор у листі до банків від 14 квітня.
Нацбанк зазначив, що банки мають індивідуально оцінювати ризики під час обслуговування PEP і не допускати безпідставних відмов у фінансових операціях чи ділових відносинах.
Водночас банки несуть відповідальність за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема за необґрунтовано високий рівень ризику, непропорційні заходи щодо PEP та безпідставну відмову в обслуговуванні.
За низького ризику ділових відносин і відсутності підозр щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму банки можуть не встановлювати джерела статків і коштів PEP, якщо рахунки використовуються переважно для отримання зарплати або соціальних виплат чи обсяг операцій за ними не перевищує 400 тис. грн на місяць.
Якщо після припинення виконання PEP визначних публічних функцій минуло понад 12 місяців, а банк встановив низький ризик його фінансових операцій і не виявив ризиків, притаманних таким клієнтам, спеціальні заходи до нього, членів його сім'ї та пов'язаних осіб можна не застосовувати. Зокрема, це стосується дозволу керівництва на встановлення чи продовження ділових відносин, встановлення джерел статків і коштів та поглибленого моніторингу.
Як повідомлялося, 7 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився включати до законопроєкту №15112-1 про оподаткування посилок до EUR150 норму про обмеження довічного статусу PEP трьома роками після припинення виконання визначних публічних функцій. Законопроєкт є частиною структурного маяка нової програми з Міжнародним валютним фондом.
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд
|Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|World Liberty Financial Трампа порівнюють із збанкрутілою FTX через схожість бізнес-моделі
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Долар перейшов до слабкого зростання до євро і фунта, продовжує зміцнюватися до єні
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
|Для біткоїна представили захист від квантових атак
|Війна в Ірані стимулювала рекордний експорт електромобілів з Китаю
|Amazon готується вивести на ринок супутниковий LEO-інтернет у 2026 році
|П’ять гігагерців у кишені: як Dimensity 9600 Pro стирає межу між мобільними та ПК-чипами
|Відповідальний ШІ: Google оновила безпеку Gemini у відповідях на запити про психічне здоров’я
|У Google Chrome з’явилися вертикальні вкладки та вдосконалений режим читання