Фінансові новини
Банки та банківські технології
Політика
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
НБУ відкликав ліцензію та ліквідує Мотор-Банк
12:31 13.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію Мотор-Банку і ліквідувати фінустанову за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) від 6 квітня 2026 року.
"Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома Мотор-Банку та може бути оскаржене протягом трьох місяців із дня його оприлюднення до адміністративного суду", - зазначив регулятор на сайті.
Нацбанк уточнив, що рішення ухвалене відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність", закону "Про Національний банк України" та закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
ФГВФО 3 квітня передав частину активів і зобов'язань неплатоспроможного Мотор-Банку приймаючому Асвіо Банку на 89,3 млн грн і після цього звернувся до НБУ з пропозицією про відкликання його ліцензії.
Як повідомлялося, центробанк 19 лютого 2026 року відніс Мотор-Банк до категорії неплатоспроможних, а з 20 лютого в ньому було запроваджено тимчасову адміністрацію. Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам банку становить 46,9 млн грн, з яких від початку тимчасової адміністрації вже виплачено 5,8 млн грн.
