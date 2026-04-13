НБУ відкликав ліцензію та ліквідує Мотор-Банк

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію Мотор-Банку і ліквідувати фінустанову за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) від 6 квітня 2026 року.

"Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома Мотор-Банку та може бути оскаржене протягом трьох місяців із дня його оприлюднення до адміністративного суду", - зазначив регулятор на сайті.

Нацбанк уточнив, що рішення ухвалене відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність", закону "Про Національний банк України" та закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

ФГВФО 3 квітня передав частину активів і зобов'язань неплатоспроможного Мотор-Банку приймаючому Асвіо Банку на 89,3 млн грн і після цього звернувся до НБУ з пропозицією про відкликання його ліцензії.

Як повідомлялося, центробанк 19 лютого 2026 року відніс Мотор-Банк до категорії неплатоспроможних, а з 20 лютого в ньому було запроваджено тимчасову адміністрацію. Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам банку становить 46,9 млн грн, з яких від початку тимчасової адміністрації вже виплачено 5,8 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4587
  0,0066
 0,02
EUR
 1
 50,9075
  0,1096
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1942  0,00 0,01 43,7212  0,04 0,10
EUR 50,5127  0,08 0,17 51,2327  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,01 0,02 43,4900  0,01 0,02
EUR 50,8482  0,11 0,22 50,8659  0,11 0,22

