Лідери банківського сектору за рік наростили доходи на 14% — Опендатабот

У 2025 році десять українських банків отримали 304,3 млрд грн сукупного доходу, що на 14% більше, ніж у попередньому році.

Такі дані оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.

«304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери Індексу Опендатаботу 2026. За рік дохід банків зріс на 14%. 80% сукупного доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка лідерів», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, 67% доходу (202,89 млрд грн) згенерували п'ять державних банків. Беззаперечним лідером ринку залишається ПриватБанк - 122,63 млрд грн доходу. Це на 11% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток банку зменшився на 28% - до 29,08 млрд грн.

Другу сходинку рейтингу традиційно посідає державний Ощадбанк. Його дохід у 2025 році склав 41,68 млрд грн - на 13% більше, ніж у рік до того. Прибуток також зріс на 12% і сягнув 16,63 млрд грн.

Найбільш помітний прорив року зробив приватний Універсал банк (monobank). Його дохід зріс у 1,4 раза - до 27,2 млрд грн. Завдяки цьому банк піднявся на третю позицію, випередивши Райффайзен Банк. Крім того, Універсал банк показав і найбільше зростання прибутку серед лідерів Індексу - у 2,8 раза.

Райффайзен Банк цього року опустився на четверте місце. Його дохід зріс на 8% і склав 23,63 млрд грн. Водночас банк наростив прибуток у 2,5 раза - до 10,74 млрд грн.

П'яту позицію другий рік поспіль займає ПУМБ. Дохід банку зріс на 23% - до 22,6 млрд грн, а прибуток подвоївся і сягнув 8,05 млрд грн.

Укрсиббанк третій рік поспіль утримує шосту позицію в Індексі. Його дохід зріс на 5% і склав 16,06 млрд грн. При цьому прибуток збільшився у 1,4 раза - до 5,8 млрд грн.

Державні Укргазбанк та Укрексімбанк посідають сьоме та восьме місця відповідно. Укргазбанк торік наростив дохід на 7% - до 13,48 млрд грн, а прибуток збільшив у 1,7 раза й отримав 4,87 млрд грн. В Укрексімбанку збільшення доходу становило 9% за рік, до 13,25 млрд грн, а от прибуток зріс у 1,6 раза - до 8,86 млрд грн.

ОТП Банк став одним із небагатьох, кому вдалося покращити позиції у рейтингу. Він піднявся з десятого місця на дев'яте. Його дохід у 2025 році зріс на 7% і склав 11,85 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,3 раза - до 8,99 млрд грн.

П'ятим державним банком у десятці залишається Сенс Банк. Попри зростання доходу на 7% - до 11,85 млрд грн - він опустився в рейтингу на одну позицію і тепер посідає десяте місце. Його прибуток, навпаки, зменшився на 16% і склав 3,2 млрд грн.

Зростання прибутків у більшості банків торік аналітики пояснюють не лише операційними результатами. За звітами НБУ, витрати на податок на прибуток у 2025 році становили близько 25% від прибутку до оподаткування, тоді як у 2024 році цей показник був приблизно вдвічі більшим - близько 50%.