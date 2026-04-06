Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ ініціює встановлення чітких правил доступу до банківської таємниці через суд

Національний банк України розробив законопроєкт, яким пропонує встановити певні "правила" розкриття судами банківської таємниці, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів.

Про це Нацбанк повідомив у відповіді на запит ЕП.

Про заплановані законодавчі зміни повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді з доповіддю щодо розкриття банківської таємниці клієнтки monobank, однак тоді він не встиг повідомити про деталі майбутніх змін.

"Принагідно хочу вам ще раз подякувати за увагу до питання захисту банківської таємниці і звернутися з проханням підтримати законодавчі ініціативи, які Національний банк незабаром винесе на ваш розгляд для посилення гарантій банківської таємниці в межах виконання наших євроінтеграційних зобов'язань", - зазначив тоді Пишний.

У відповідь на запит ЕП, пресслужба НБУ повідомила, що необхідність ухвалення змін до законодавства про банківську таємницю пов'язана із приведенням українських законів у відповідність до Євродиректив (зокрема, Директиви 2013/36/ЄС). Цей крок є частиною зобов'язань України в межах переговорів про вступ до ЄС.

"Національний банк підготував законопроєкт (...), яким пропонується внесення відповідних змін до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексу України в частині встановлення певних "правил" для прийняття судами України (окрім кримінального та адміністративного судочинства) рішень щодо доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від європейських регуляторів", - йдеться у поясненні НБУ,

Крім цього, законопроєкт пропонує встановити, що умовою розкриття Нацбанком банківської таємниці, яку він отримав від європейських регуляторів, буде згода цих регуляторів.

Наразі в НБУ готуються до внесення тексту законопроєкту до парламенту для подальшого голосування. Там зазначають, що розробка цього законопроєкту - це ще й одна з вимог, передбачена у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес