НБУ ініціює встановлення чітких правил доступу до банківської таємниці через суд
14:59 01.04.2026 |
Національний банк України розробив законопроєкт, яким пропонує встановити певні "правила" розкриття судами банківської таємниці, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів.
Про це Нацбанк повідомив у відповіді на запит ЕП.
Про заплановані законодавчі зміни повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді з доповіддю щодо розкриття банківської таємниці клієнтки monobank, однак тоді він не встиг повідомити про деталі майбутніх змін.
"Принагідно хочу вам ще раз подякувати за увагу до питання захисту банківської таємниці і звернутися з проханням підтримати законодавчі ініціативи, які Національний банк незабаром винесе на ваш розгляд для посилення гарантій банківської таємниці в межах виконання наших євроінтеграційних зобов'язань", - зазначив тоді Пишний.
У відповідь на запит ЕП, пресслужба НБУ повідомила, що необхідність ухвалення змін до законодавства про банківську таємницю пов'язана із приведенням українських законів у відповідність до Євродиректив (зокрема, Директиви 2013/36/ЄС). Цей крок є частиною зобов'язань України в межах переговорів про вступ до ЄС.
"Національний банк підготував законопроєкт (...), яким пропонується внесення відповідних змін до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексу України в частині встановлення певних "правил" для прийняття судами України (окрім кримінального та адміністративного судочинства) рішень щодо доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від європейських регуляторів", - йдеться у поясненні НБУ,
Крім цього, законопроєкт пропонує встановити, що умовою розкриття Нацбанком банківської таємниці, яку він отримав від європейських регуляторів, буде згода цих регуляторів.
Наразі в НБУ готуються до внесення тексту законопроєкту до парламенту для подальшого голосування. Там зазначають, що розробка цього законопроєкту - це ще й одна з вимог, передбачена у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.
