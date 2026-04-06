НБУ ініціює встановлення чітких правил доступу до банківської таємниці через суд

Національний банк України розробив законопроєкт, яким пропонує встановити певні "правила" розкриття судами банківської таємниці, яку НБУ отримуватиме від європейських регуляторів.

Про це Нацбанк повідомив у відповіді на запит ЕП.

Про заплановані законодавчі зміни повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді з доповіддю щодо розкриття банківської таємниці клієнтки monobank, однак тоді він не встиг повідомити про деталі майбутніх змін.

"Принагідно хочу вам ще раз подякувати за увагу до питання захисту банківської таємниці і звернутися з проханням підтримати законодавчі ініціативи, які Національний банк незабаром винесе на ваш розгляд для посилення гарантій банківської таємниці в межах виконання наших євроінтеграційних зобов'язань", - зазначив тоді Пишний.

У відповідь на запит ЕП, пресслужба НБУ повідомила, що необхідність ухвалення змін до законодавства про банківську таємницю пов'язана із приведенням українських законів у відповідність до Євродиректив (зокрема, Директиви 2013/36/ЄС). Цей крок є частиною зобов'язань України в межах переговорів про вступ до ЄС.

"Національний банк підготував законопроєкт (...), яким пропонується внесення відповідних змін до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексу України в частині встановлення певних "правил" для прийняття судами України (окрім кримінального та адміністративного судочинства) рішень щодо доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від європейських регуляторів", - йдеться у поясненні НБУ,

Крім цього, законопроєкт пропонує встановити, що умовою розкриття Нацбанком банківської таємниці, яку він отримав від європейських регуляторів, буде згода цих регуляторів.

Наразі в НБУ готуються до внесення тексту законопроєкту до парламенту для подальшого голосування. Там зазначають, що розробка цього законопроєкту - це ще й одна з вимог, передбачена у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.