НБУ вимагає наглядову раду для Укрпошти та ставить під сумнів компетентність Смілянського

Національний банк України ввечері п'ятниці оприлюднив заяву, в якій вимагає від АТ "Укрпошта" терміново сформувати повноцінну наглядову раду і ставить під сумнів професійну компетентність генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Заява стала відповіддю "на чергові публічні спроби керівника АТ "Укрпошта" дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу".

НБУ нагадав, що 16 березня 2026 року ухвалив рішення про штраф у розмірі 255 000 грн через неподання Укрпоштою запитуваної інформації та документів у встановлені строки.

Окрім того, в березні 2024 року компанія була оштрафована більш ніж на 17 млн грн за грубі порушення у сфері фінансового моніторингу. У 2025 році регулятор двічі виносив письмові застереження через проблеми із системою управління ризиками та дотриманням вимог платіжного законодавства.

У НБУ вважають, що до комплексних проблем у діяльності компанії призвели відсутність сформованої наглядової ради, концентрація повноважень в руках генерального директора та неналежний розподіл функцій.

"Системний характер порушень протягом 2024-2026 років, попри попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника", - йдеться в заяві регулятора.

Також у Нацбанку вказали на ігнорування запитів регулятора та публічні заяви керівництва Укрпошти, які подаються як "тиск" або "політично мотивовані рішення", що, на думку НБУ, свідчить про нерозуміння базових принципів роботи фінансового ринку.

Регулятор підкреслив, що вимоги щодо надання інформації є стандартною частиною нагляду і спрямовані на забезпечення стабільності ринку та захист прав споживачів. Усі рішення, зауважили в НБУ, ухвалюють колегіально та в межах законодавства.

Окремо в Нацбанку звернули увагу на публічні заяви керівництва Укрпошти щодо можливого придбання банку. Там наголосили, що компанія жодного разу не подавала повний пакет документів для отримання відповідного дозволу.

У підсумку НБУ назвав критично необхідним якнайшвидше формування дієздатної наглядової ради Укрпошти, наголосивши, що ефективне корпоративне управління є ключовою умовою стабільності фінансового сектору та економіки загалом.