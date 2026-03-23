Національний банк України встановив правила вимог і обмежень для банків у межах безвиїзного нагляду

Національний банк України (НБУ) у межах імплементації правил Європейського союзу (ЄС) з банківського нагляду визначив порядок встановлення вимог та обмежень до діяльності банків у межах безвиїзного нагляду із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, повідомив регулятор на сайті.

Як зазначається, зміни до порядку безвиїзного банківського нагляду визначають механізм встановлення Нацбанком вимог та обмежень до діяльності банків і набирають чинності з 1 травня 2026 року.

Нацбанк, зокрема, запровадив механізм висунення вимог до банків за результатами безвиїзного нагляду у разі потреби зниження ризиків. Вони можуть стосуватися фінансового стану банку, рівня капіталу та ліквідності, якості корпоративного управління і систем управління ризиками, а також політики винагород. Фінустанова також має у визначений строк подати план заходів для усунення недоліків.

Крім того, НБУ визначив порядок встановлення обмежень щодо діяльності банку у разі погіршення його фінансового стану, що створює загрозу для вкладників та інших кредиторів.

Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, погіршення якості активів, достатності капіталу, ліквідності та прибутковості, зростання кредитного, процентного, ринкового й операційного ризиків, неналежна якість корпоративного управління або систем внутрішнього контролю, а також суттєве зростання ризиків унаслідок запровадження нового продукту.

Регулятор також передбачив можливість негайного встановлення обмежень без заслуховування банку у разі виявлення обставин, що становлять безпосередню загрозу для вкладників і кредиторів, а рішення про обмеження, їх дострокове скасування або зміну ухвалюватимуть правління Нацбанку або комітет з питань нагляду.

Окремо НБУ посилив нагляд за запровадженням нових банківських продуктів, зобов'язавши банки повідомляти про рішення щодо нових або суттєво змінених продуктів, якщо вони можуть істотно вплинути на діяльність фінустанови, зокрема, передбачати зростання окремих показників за відповідною бізнес-лінією на 10% і більше за рік. Водночас регулятор скоротив перелік рішень колегіальних органів банку, про які потрібно інформувати його у частині вкладень у державні цінні папери.

Реалізація змін сприятиме своєчасному реагуванню на ризики у діяльності банків, підвищенню стійкості банківської системи та посиленню захисту вкладників і кредиторів.

Як повідомлялося, на початку лютого НБУ оновив правила оцінки банками кредитного ризику, роботи з проблемними активами та корпоративного управління, ці зміни мають розширити можливості кредитування бізнесу та іпотеки й наблизити банківське регулювання до вимог ЄС.