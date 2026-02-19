НБУ призначив колишнього радника-посланника в Канаді директором департаменту міжнародного співробітництва.

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив про призначення Андрія Буквича директором департаменту міжнародного співробітництва регулятора.

"Цей напрям у нинішніх умовах має стратегічне значення - і для фінансової стійкості країни, і для нашого майбутнього в Європейському Союзі: йдеться про щоденну предметну роботу з партнерами, від якої залежать макрофінансова стабільність, доступ до фінансування, підтримка реформ і довіра до України", - повідомив Пишний у Facebook.

Він зазначив, що міжнародний трек Нацбанку охоплює взаємодію з МВФ, ЄС, центральними банками країн-партнерів та міжнародними фінансовими інституціями, а також участь регулятора у формуванні нової фінансової архітектури Європи з урахуванням досвіду України під час війни.

За даними реєстру е-декларацій, у 2023-2025 роках Буквич

працював у МЗС радником-посланником посольства України в Канаді, а у 2021 році- в Офісі президента гендиректором директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства. У лютому 2026 він подав декларацію кандидата на посаду директора департаменту міжнародного співробітництва НБУ.

Пишний також зазначив, що Буквич має 27 років досвіду у сфері міжнародних відносин і працював у дипломатичних місіях України.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року департамент міжнародного співробітництва перевели з вертикалі "Монетарна стабільність" до вертикалі "Фінансова стабільність", залишивши його під координацією першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука. Регулятор пояснював це необхідністю зберегти інституційну сталість у процесі вступу України до ЄС.