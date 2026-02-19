Фінансові новини
- |
- 19.02.26
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ призначив колишнього радника-посланника в Канаді директором департаменту міжнародного співробітництва.
08:52 19.02.2026 |
Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив про призначення Андрія Буквича директором департаменту міжнародного співробітництва регулятора.
"Цей напрям у нинішніх умовах має стратегічне значення - і для фінансової стійкості країни, і для нашого майбутнього в Європейському Союзі: йдеться про щоденну предметну роботу з партнерами, від якої залежать макрофінансова стабільність, доступ до фінансування, підтримка реформ і довіра до України", - повідомив Пишний у Facebook.
Він зазначив, що міжнародний трек Нацбанку охоплює взаємодію з МВФ, ЄС, центральними банками країн-партнерів та міжнародними фінансовими інституціями, а також участь регулятора у формуванні нової фінансової архітектури Європи з урахуванням досвіду України під час війни.
За даними реєстру е-декларацій, у 2023-2025 роках Буквич
працював у МЗС радником-посланником посольства України в Канаді, а у 2021 році- в Офісі президента гендиректором директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства. У лютому 2026 він подав декларацію кандидата на посаду директора департаменту міжнародного співробітництва НБУ.
Пишний також зазначив, що Буквич має 27 років досвіду у сфері міжнародних відносин і працював у дипломатичних місіях України.
Як повідомлялося, у грудні 2025 року департамент міжнародного співробітництва перевели з вертикалі "Монетарна стабільність" до вертикалі "Фінансова стабільність", залишивши його під координацією першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука. Регулятор пояснював це необхідністю зберегти інституційну сталість у процесі вступу України до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар слабо змінюється до євро і фунта, помірно зміцнюється до єни
|НБУ призначив колишнього радника-посланника в Канаді директором департаменту міжнародного співробітництва.
|Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn став жертвою кібератаки.
|Долар помірно дорожчає до основних світових валют
|Зниження курсу біткоїна може передувати рецесії — оцінка Bloomberg.
|Першу лотерейну ліцензію на випуск і проведення видало «ПлейСіті».
Бізнес
|Китай показав LightGen — фотонний процесор, який у 100 разів потужніший за Nvidia A100.
|Тестування 5G стартувало в Харкові — третє місто України з новою мережею.
|Перші користувачі зможуть користуватися X Money через 1–2 місяці — сервіс зараз у закритому тестуванні.
|Нові стандарти безпеки в Китаї заборонять використання «неповноцінних» керм.
|У Windows 11 знову з’явиться рухома панель завдань.
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.