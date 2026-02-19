Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn став жертвою кібератаки.

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) пережив масштабну кібератаку, яка на багато годин порушила системи бронювання квитків і надання інформації.

"Масштаб шкоди - значний", - повідомили в DB у середу, 18 лютого.

Збої в роботі IT-інфраструктури компанії почалися напередодні вдень і зачепили як застосунок DB Navigator, так і сайт Deutsche Bahn.

Увечері 17 лютого в компанії заявили, що системи "в основному стабільні", але наступного ранку почалися нові збої. Пізніше у DB запевнили, що всі системи знову працюють у нормальному режимі.

Цілеспрямована та вкрай координована атака

"Нинішня атака була цілеспрямовано направлена на Deutsche Bahn і відбувалася хвилеподібно", - наголосили в компанії.

За даними DB, ідеться про так звану DDoS-атаку, при якій IT-системи піддаються масштабному навантаженню за допомогою великої кількості запитів, що призводить до перевантажень і збоїв.

Очільниця Федерального відомства інформаційної безпеки (BSI) Клаудія Платтнер (Claudia Plattner) повідомила, що в ході DDoS-атаки на DB IT-системи отримували мільярди запитів за хвилину, що паралізувало сервери.

Джерела в компанії розповіли виданню Bild, що DDoS-атака, яка тривала кілька днів, була "вкрай координованою" йнагадувала "цифрову облогу". Вони припустили, що до нападу можуть бути причетні російські хакери. Водночас інформація про російський слід офіційно підтверджена не була.