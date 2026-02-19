Авторизация

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn став жертвою кібератаки.

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) пережив масштабну кібератаку, яка на багато годин порушила системи бронювання квитків і надання інформації.

"Масштаб шкоди - значний", - повідомили в DB у середу, 18 лютого.

Збої в роботі IT-інфраструктури компанії почалися напередодні вдень і зачепили як застосунок DB Navigator, так і сайт Deutsche Bahn.

Увечері 17 лютого в компанії заявили, що системи "в основному стабільні", але наступного ранку почалися нові збої. Пізніше у DB запевнили, що всі системи знову працюють у нормальному режимі.


Цілеспрямована та вкрай координована атака

"Нинішня атака була цілеспрямовано направлена на Deutsche Bahn і відбувалася хвилеподібно", - наголосили в компанії.

За даними DB, ідеться про так звану DDoS-атаку, при якій IT-системи піддаються масштабному навантаженню за допомогою великої кількості запитів, що призводить до перевантажень і збоїв.

Очільниця Федерального відомства інформаційної безпеки (BSI) Клаудія Платтнер (Claudia Plattner) повідомила, що в ході DDoS-атаки на DB IT-системи отримували мільярди запитів за хвилину, що паралізувало сервери.

Джерела в компанії розповіли виданню Bild, що DDoS-атака, яка тривала кілька днів, була "вкрай координованою" йнагадувала "цифрову облогу". Вони припустили, що до нападу можуть бути причетні російські хакери. Водночас інформація про російський слід офіційно підтверджена не була.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2920
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,2577
  0,0882
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,03 0,07
EUR 51,0790  0,03 0,06 51,1614  0,03 0,06

