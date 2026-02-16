Авторизация

Фонд гарантування повідомив про продаж банківських активів на ₴10,8 млн у січні.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні 2026 року продав через систему Прозорро.Продажі активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 10,8 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає Укрінформ.

«Упродовж січня 2026 року у системі Прозорро.Продажі відбулося 14 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на загальну суму 10,8 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що майже 70% суми (7,5 млн грн) - це результат продажу об'єктів нерухомого майна, транспортних та основних засобів.

Статистика аукціонів виглядає так:

  • найбільша сума 5,5 млн грн - результат продажу активів АТ «Комінвестбанк»;
  • майже 3,1 млн грн - продаж активів ПАТ «КСГ Банк»;
  • понад 1,9 млн грн - продаж активів ПАТ «Промінвестбанк». 

    • Зазначається, що на сьогодні отримано повну оплату за одинадцять лотів на суму 8,8 млн грн. Кошти ще за три лоти очікуються. 
     

