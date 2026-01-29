НБУ торік повернув 253 мільйони боргу збанкрутілих банків за кредитами рефінансування

Національний банк України за минулий рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 253,3 млн грн.

Як ідеться в повідомленні НБУ, найбільше коштів надійшло від продажу заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами - 202 млн грн.

Окрім того, заборгованість за наданими Нацбанком кредитами рефінансування було погашено за рахунок:

реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків - 16,1 млн грн;

інших джерел погашення заборгованості - 35,1 млн грн.

Скільки заборгованості повернули

Починаючи з 2015 року

Нацбанк загалом із 2015 року повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Станом на 1 січня 2026 року її залишок становить 36,4 млрд грн.

Як відбувається продаж активів

Рішення щодо продажу заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як забезпечений кредитор НБУ має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції Фонду.

Продаж активів також здійснює Фонд гарантування вкладів.