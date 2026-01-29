Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ торік повернув 253 мільйони боргу збанкрутілих банків за кредитами рефінансування

Національний банк України за минулий рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 253,3 млн грн.

Як ідеться в повідомленні НБУ, найбільше коштів надійшло від продажу заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами - 202 млн грн.

Окрім того, заборгованість за наданими Нацбанком кредитами рефінансування було погашено за рахунок:

  • реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків - 16,1 млн грн;
  • інших джерел погашення заборгованості - 35,1 млн грн.

    • Скільки заборгованості повернули

    Починаючи з 2015 року

    Нацбанк загалом із 2015 року повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

    Станом на 1 січня 2026 року її залишок становить 36,4 млрд грн.


    Як відбувається продаж активів

    Рішення щодо продажу заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

    Як забезпечений кредитор НБУ має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції Фонду.

    Продаж активів також здійснює Фонд гарантування вкладів. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,7689
    		  0,1874
    		 0,44
    EUR
    		 1
    		 51,2286
    		  0,0011
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,5595  0,07 0,17 43,1459  0,08 0,19
    EUR 50,8809  0,01 0,02 51,7123  0,03 0,06

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9400  0,12 0,28 42,9700  0,12 0,28
    EUR 51,4034  0,18 0,35 51,4179  0,17 0,32

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес