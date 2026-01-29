Фінансові новини
НБУ торік повернув 253 мільйони боргу збанкрутілих банків за кредитами рефінансування
09:14 29.01.2026 |
Національний банк України за минулий рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 253,3 млн грн.
Як ідеться в повідомленні НБУ, найбільше коштів надійшло від продажу заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами - 202 млн грн.
Окрім того, заборгованість за наданими Нацбанком кредитами рефінансування було погашено за рахунок:
Скільки заборгованості повернули
Починаючи з 2015 року
Нацбанк загалом із 2015 року повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.
Станом на 1 січня 2026 року її залишок становить 36,4 млрд грн.
Як відбувається продаж активів
Рішення щодо продажу заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як забезпечений кредитор НБУ має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції Фонду.
Продаж активів також здійснює Фонд гарантування вкладів.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі