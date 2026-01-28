Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ посилив вимоги до банків з управління ризиками: що змінилося?

Національний банк продовжив кроки з інтеграції фінансового сектору до європейських стандартів. 27 січня 2026 року вступають у дію оновлені вимоги з управління ризиками в банках та банківських групах.

Основна мета нововведень ‒ забезпечити максимальну стійкість системи до можливих економічних шоків, повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни, зокрема, стосуються:

  • управління продуктами, включаючи оцінку ризиків, моніторинг продуктів та визначення нових продуктів;
  • відображення в профілі ризику банку всіх ризиків, притаманних його діяльності;
  • впровадження вимог щодо врахування фінансових показників ефективності при встановленні лімітів ризиків;
  • розширення переліку документів, що подаються до Національного банку разом зі звітом за процесом ICAAP/ILAAP;
  • уточнення правил розрахунку ризику опціонів при визначенні мінімального рівня ринкового ризику.

    • "Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу, враховують результати імплементації цих процесів банками в минулому році та оновлення Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду у квітні 2024 року", ‒ пояснили в НБУ. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,9563
    		  0,1690
    		 0,39
    EUR
    		 1
    		 51,2297
    		  0,1650
    		 0,32

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,6300  0,14 0,32 43,2268  0,38 0,88
    EUR 50,8920  0,14 0,28 51,6816  0,19 0,38

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,8200  0,03 0,07 42,8500  0,01 0,02
    EUR 51,3283  0,21 0,41 51,3515  0,19 0,38

