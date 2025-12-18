Авторизация

НБУ визначив, як працюватимуть банки у новорічні дні

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У цей період, як і впродовж усього 2025 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня...", - йдеться у повідомленні.

Водночас Нацбанк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

Тож 30 грудня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

Розрахунки Держказначейства за платежами з погашення та обслуговування держборгу, у тому числі з датою валютування 31 грудня 2025 року, в іноземній валюті через Національний банк України та АТ "Укрексімбанк", зокрема з виплати за облігаціями внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, здійснюються до 13.00.

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством та Нацбанком у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, здійснюються до 16.00.

Зазначається, що 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7, однак платіжні та інформаційні повідомлення від/на адресу Держказначейства через СЕП не прийматимуть. Банківська система України працює в звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 16 грудня 2025 року №146.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

