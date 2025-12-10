Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників

Протягом 2025 року 100 434 позови до боржників подали українські банки. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік та рекорд за останні 7 років.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Зазначається, що загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Згідно з аналітикою, понад 70% усіх цьогорічних позовів припадає на Універсал Банк/Mono (28 213 позовів), А-Банк (22 221) та Приват (20 278). З великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Загалом за останні 7 років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається Приватбанк - 191 353 позови. Наслідують Універсал Банк (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476), йдеться в дослідженні.

Найбільше цьогоріч зросла кількість позовів у Таскомбанк - у 3,5 раза. Помітне зростання також у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Водночас чимало банків суттєво скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння у Юнекс Банку (у 4 рази), Креді Агріколь (у 2 рази) та Укргазбанка (у 2 рази).

Зазначається, що рейтинг найбільш "позовних" банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці - Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

