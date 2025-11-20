Неплатоспроможним РВС Банком зацікавились три інвестори – ФГВФО

Три особи на сьогодні виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного РВС Банку та подали документи на доступ до відкритого конкурсу, оголошеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, йдеться у повідомлені останнього у четвер.

"Наразі потенційним інвесторам та приймаючим банкам, відповідно до законодавства, пропонується три сценарії участі у врегулюванні неплатоспроможного РВС Банку: продаж банку у цілому, створення перехідного банку з наступним його продажом та передача частини активів і зобов'язань приймаючому банку", - зазначив ФГВФО.

Він нагадав, що попередній кінцевий термін подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі - 21 листопада, а конкурсні пропозиції від осіб, які були допущені до відкритого конкурсу, приймаються 28 листопада. В той же час законодавством передбачена можливість продовження цього терміну.

"Перспектива врегулювання передусім залежатиме від якості активів, що перебувають на балансі неплатоспроможного банку, та зацікавленості ними самих інвесторів", - наголошується у релізі.

Після подання документів на доступ до відкритого конкурсу та підписання угоди про нерозголошення інформації, потенційні інвестори та банки отримують можливість детально вивчити стан активів і зобов'язань РВС Банку для формування своєї конкурсної пропозиції. Інформація розміщується у віртуальній та фізичній кімнаті даних. Допуск до конкурсу є безкоштовним і не зобов'язує подавати конкурсну пропозицію.

Директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай нагадала, що у Фонда є позитивний досвід визнаного в грудні минулого року неплатоспроможним Комінвестбанку, частина активів та пасивів якого наприкінці січня цього року були передані на користь приймаючого Асвіо Банку.

"Це дозволило не тільки зберегти кошти вкладників-фізичних осіб, а і забезпечити успішне задоволення вимог кредиторів сьомої черги - юридичних осіб. На початок листопада рівень задоволення їхніх вимог склав 83%", - зауважила Білай.