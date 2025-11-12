Mastercard, Ripple та Gemini вперше інтегрують стейблкоїн в банківські карткові платежі

Mastercard, Gemini та Ripple анонсували співпрацю: стейблкоїн RLUSD буде використовуватись для обробки карткових транзакцій у фіатних валютах через XRPL. Це співробітництво стане першим випадком, коли регульований банк США здійснюватиме карткові транзакції через публічний блокчейн.

Mastercard активно співпрацює з криптовалютними компаніями для полегшення обміну фіатних і цифрових валют. Партнерство з Ripple та Gemini - лише частина стратегії компанії. Так, в червні Mastercard уклала партнерство з Chainlink, щоб користувачі Mastercard здійснювали покупки безпосередньо на блокчейні через фіатно-криптовалютні конверсії. Важливим аспектом співпраці з Ripple є роль XRPL (XRP Ledger), відкритого блокчейну, який використовується для покращення платіжних можливостей. Ripple - головний розробник цієї технології.

Gemini, криптовалютна платформа, заснована Кемероном та Тайлером Вінклевоссами, вже давно працює над інтеграцією криптовалют у фінансові операції, зокрема, пропонуючи користувачам кредитні картки. При участі WebBank платформа випустила спеціальну кредитну картку на основі XRP, який є основною криптовалютою Ripple. Нагадаємо, що нещодавно про використання стейблкоїнів для миттєвих розрахунків заявила також Visa , а SWIFT підтвердив запуск власного блокчейну.

Раніше, у липні цього року, Gemini запровадила кредитну картку Mastercard на основі Solana, яка пропонує кешбек до 4% у вигляді токенів SOL на кожну покупку. WebBank. Банк по факту виступає емітентом кредитних карток Gemini, додає легітимності та забезпечує відповідність вимогам фінансових регуляторів. Mastercard активно розширює свої можливості на ринку цифрових активів.Нещодавно компанія оголосила також про намір придбати криптостартап Zerohash за $2 млрд.

Потрійне співробітництво надасть потенціал для стимулювання використання стейблкоїнів і криптовалют у традиційній фінансовій системі, - говориться у пресс-релізі компанії. Це дозволить користувачам здійснювати повсякденні покупки, використовуючи криптовалюти як звичні платіжні засоби. Водночас, стейблкоїни, такі як RLUSD, можуть стати ключовим елементом для забезпечення стабільності і прозорості в таких транзакціях, що ще більше наближає криптовалюту до повсякденного використання в традиційних фінансах.