Попит на систему BankID НБУ зріс на 17%

У III кварталі 2025 року попит на використання Системи BankID НБУ для віддаленої ідентифікації громадян України значно збільшився.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Національний банк України.

"За III квартал 2025 року через систему здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі. Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості успішних електронних ідентифікацій у некомерційних абонентів - на 18% та комерційних абонентів - на 3%", - йдеться в повідомленні.

Найбільша частка ідентифікацій припадала на державні онлайн-портали. Зокрема, 17,6 млн ідентифікацій (64% від загальної кількості) здійснено через ID.GOV.UA, що на 20% більше, ніж у II кварталі.

Серед них 6,2 млн - для отримання послуг МВС (+56%), 3,9 млн - послуг Пенсійного фонду України (+26%). Також 5,5 млн ідентифікацій зафіксовано у мобільному застосунку Резерв+ (+18%) та 2,6 млн - у застосунку "Дія" (+10%).

Крім того, у III кварталі 2025 року до системи приєдналися нові надавачі послуг, серед яких сервіс зарплати на вимогу, сервіс для публікації оголошень про нерухомість та фінансова компанія з онлайн-кредитування.

Станом на кінець вересня 2025 року Система BankID НБУ об'єднувала 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів - надавачів послуг.
 

