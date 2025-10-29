Фінансові новини
- 29.10.25
- 17:45
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Попит на систему BankID НБУ зріс на 17%
16:32 29.10.2025 |
У III кварталі 2025 року попит на використання Системи BankID НБУ для віддаленої ідентифікації громадян України значно збільшився.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Національний банк України.
"За III квартал 2025 року через систему здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій, що на 17% більше, ніж у попередньому кварталі. Зростання відбулося за рахунок збільшення кількості успішних електронних ідентифікацій у некомерційних абонентів - на 18% та комерційних абонентів - на 3%", - йдеться в повідомленні.
Найбільша частка ідентифікацій припадала на державні онлайн-портали. Зокрема, 17,6 млн ідентифікацій (64% від загальної кількості) здійснено через ID.GOV.UA, що на 20% більше, ніж у II кварталі.
Серед них 6,2 млн - для отримання послуг МВС (+56%), 3,9 млн - послуг Пенсійного фонду України (+26%). Також 5,5 млн ідентифікацій зафіксовано у мобільному застосунку Резерв+ (+18%) та 2,6 млн - у застосунку "Дія" (+10%).
Крім того, у III кварталі 2025 року до системи приєдналися нові надавачі послуг, серед яких сервіс зарплати на вимогу, сервіс для публікації оголошень про нерухомість та фінансова компанія з онлайн-кредитування.
Станом на кінець вересня 2025 року Система BankID НБУ об'єднувала 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів - надавачів послуг.
ТЕГИ
