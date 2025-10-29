Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні на тлі стрибка акцій Nvidia та очікуваних прибутків мегакапів

Усі три основні індекси акцій США знову закрилися на рекордно високому рівні, оскільки акції Nvidia подорожчали після новин про те, що компанія побудує суперкомп'ютери зі штучним інтелектом для Міністерства енергетики США, а інвестори були оптимістично налаштовані щодо корпоративних прибутків напередодні оприлюднення ключових результатів мегакапів цього тижня.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія побудує сім суперкомп'ютерів для Міністерства енергетики США, і додав, що компанія має замовлень на свої чіпи штучного інтелекту на суму 500 мільярдів доларів.

Акції Nvidia закрилися з підвищенням на 5%, додавши понад 230 мільярдів доларів ринкової вартості і поставивши компанію на межу того, щоб стати першою, вартість якої перевищить 5 трильйонів доларів.

Також ринок підтримали акції Microsoft, які подорожчали на 2% після того, як компанія уклала угоду, яка дозволяє OpenAI реструктуризуватися в публічну корпорацію, надаючи Microsoft 27% акцій виробника ChatGPT.

Цього тижня очікуються квартальні результати Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta Platforms. Інвестори з нетерпінням чекають на детальну інформацію від компаній щодо витрат на штучний інтелект. Акції Apple виросли лише на 0,1%, при цьому раніше ринкова вартість компанії вперше перевищила 4 трильйони доларів.

«Динаміка та прибутки сприяють зростанню ринку», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку. «Прибутки були хорошими», - сказав він. «Звичайно, ми чекаємо на великі акції технологічних компаній».

Інвестори також аналізували новини, пов'язані з торгівлею. Газета Wall Street Journal повідомила, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорять торговельну угоду про зниження американських мит на китайські товари в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин, що є прекурсорами фентанілу.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 161,78 пункту, або 0,34%, до 47 706,37, S&P 500 піднявся на 15,73 пункти, або 0,23%, до 6 890,89, а Nasdaq Composite піднявся на 190,04 пункти, або 0,8%, до 23 827,49.

У вівторок в Токіо Трамп щедро висловив похвалу першій жінці-лідеру Японії Санае Такаїчі. Вони підписали угоду про посилення поставок критично важливих мінералів і рідкісних земель, оскільки їхні країни прагнуть зменшити домінування Китаю в деяких сферах виробництва ключових електронних компонентів.

За даними LSEG, за результатами 180 компаній з індексу S&P 500, прибуток у третьому кварталі, за оцінками, зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що перевищує попередні оцінки за квартал.

У середу Федеральний резерв, як очікується, оголосить про зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів. Інвестори будуть зацікавлені в отриманні будь-яких деталей щодо прогнозу ставок, особливо з огляду на те, що уряд США не працює вже майже місяць, що затримує оприлюднення важливих економічних даних і змушує трейдерів покладатися на приватні публікації та корпоративні оголошення.

Попередня оцінка Національного звіту про зайнятість ADP показала, що за чотири тижні, що закінчилися 11 жовтня, економіка США додала в середньому 14 250 робочих місць.

Незважаючи на те, що дані ADP здавалися позитивними, вони були пом'якшені оголошеннями про звільнення у великих компаніях, таких як Amazon та інших, зазначають аналітики.

Акції United Parcel Service підскочили на 8% після того, як компанія опублікувала кращі, ніж очікувалося, квартальні результати, що свідчить про успіхи її реорганізації. UPS закриває сотні об'єктів, скорочує тисячі робочих місць і пропонує викуп акцій своїм водіям-членам профспілки в рамках найбільшої в історії реорганізації, метою якої є скорочення витрат на 3,5 млрд доларів до 2025 року.

Після закриття торгів акції Visa трохи подорожчали після того, як компанія повідомила про зростання скоригованого квартального прибутку на тлі високих обсягів транзакцій. Акції Visa завершили регулярну сесію з пониженням на 0,3%.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,35 до 1. На NYSE було зафіксовано 613 нових максимумів і 102 нових мінімуми. На Nasdaq 1868 акцій подорожчали, а 2862 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,53 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,5 млрд акцій, порівняно з середнім показником 20,96 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.