Гетманцев пропонує наступного року знову підвищити податок для банків до 50%
14:34 16.10.2025 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.
Про це заявив голова Комітету Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, в 2023-2024 роках додаткове оподаткування банків допомогло покривати частину зростаючих витрат сектору безпеки й оборони, але 2025 рік став винятком, оскільки цей тимчасовий захід не діяв.
Гетманцев підкреслив, що, готуючись до бюджету на 2026 рік, держава знову стикається з потребою додаткових ресурсів для армії, не перекладаючи навантаження на плечі громадян чи бізнесу реального сектору.
Відтак, законопроєктом пропонується:
* на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%;
* заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.
"Ідеться не про звичайний бізнес і не про громадян. Ідеться про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки - частково завдяки підвищеним обліковим ставкам, операціям із державними цінними паперами, і, фактично, за рахунок державної політики підтримки фінансової стабільності", - пояснив Гетманцев.
Він додав, що це тимчасовий, цільовий захід, який дозволяє залучити надприбутки банків для фінансування оборони, не зачіпаючи малий бізнес, виробництво чи громадян.
