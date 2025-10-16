Фінансові новини
Банки у III кв. відкрили 5 та закрили 26 відділень, з них 11 ПриватБанк та Ощадбанк
12:09 16.10.2025 |
Мережа банківських відділень в Україні у третьому кварталі скоротилася на 21 точку і на початок жовтня становила 4913 підрозділів, йдеться в інформації на сайті Національного банку України.
Згідно з його статистикою, за підсумками дев'яти місяців року скорочення склало 98 відділень.
Більше всього відділень у третьому кварталі скоротив ПриватБанк - шість, що зменшило його мережу до 1096, однак банк зберіг друге місце за їх кількістю.
Ощадбанк, не дивлячись на закриття п'яти відділень, залишається лідером в Україні з 1142 точками.
Банк "Південний" і Радабанк за липень-вересень скоротили свої мережі відповідно на три та два відділення - до 37 і 30 точок.
За третій квартал по одному відділенню закрили Укргазбанк (210 відділень), МТБ Банк (43), БІЗбанк (29), Індустріалбанк (24), МетаБанк (21), РВС Банк (13), Перший інвестиційний банк (10) та Мотор-Банк (7).
Серед банків, що розширювали мережу у третьому кварталі, по одному відділенню відкрили ПУМБ, Акордбанк, ТАСкомбанк, банк "Львів" та банк "Український капітал"- їх мережі зросли до 220, 163, 92, 21 та 12 підрозділів відповідно.
За даними Нацбанку, станом на початок жовтня цього року найбільшу мережу відділень в Україні традиційно мають найбільші державні банки - Ощадбанк із 1142 відділеннями та ПриватБанк із 1096. З помітним відривом за ними розташувалися Райффайзен Банк (321), ПУМБ (220) та Укрсиббанк (218).
Другу п'ятірку за розмірами мережі сформували державний Укргазбанк (210), А-Банк (198), Акордбанк (163), державний Сенс Банк (137) та Креді Агріколь Банк (125).
Сім банків із державною часткою на початок жовтня утримували мережу зі 2639 відділень, що становило 53,7% загальної кількості підрозділів на кінець третього кварталу.
