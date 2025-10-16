Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки у III кв. відкрили 5 та закрили 26 відділень, з них 11 ПриватБанк та Ощадбанк

 

Мережа банківських відділень в Україні у третьому кварталі скоротилася на 21 точку і на початок жовтня становила 4913 підрозділів, йдеться в інформації на сайті Національного банку України.

Згідно з його статистикою, за підсумками дев'яти місяців року скорочення склало 98 відділень.

Більше всього відділень у третьому кварталі скоротив ПриватБанк - шість, що зменшило його мережу до 1096, однак банк зберіг друге місце за їх кількістю.

Ощадбанк, не дивлячись на закриття п'яти відділень, залишається лідером в Україні з 1142 точками.

Банк "Південний" і Радабанк за липень-вересень скоротили свої мережі відповідно на три та два відділення - до 37 і 30 точок.

За третій квартал по одному відділенню закрили Укргазбанк (210 відділень), МТБ Банк (43), БІЗбанк (29), Індустріалбанк (24), МетаБанк (21), РВС Банк (13), Перший інвестиційний банк (10) та Мотор-Банк (7).

Серед банків, що розширювали мережу у третьому кварталі, по одному відділенню відкрили ПУМБ, Акордбанк, ТАСкомбанк, банк "Львів" та банк "Український капітал"- їх мережі зросли до 220, 163, 92, 21 та 12 підрозділів відповідно.

За даними Нацбанку, станом на початок жовтня цього року найбільшу мережу відділень в Україні традиційно мають найбільші державні банки - Ощадбанк із 1142 відділеннями та ПриватБанк із 1096. З помітним відривом за ними розташувалися Райффайзен Банк (321), ПУМБ (220) та Укрсиббанк (218).

Другу п'ятірку за розмірами мережі сформували державний Укргазбанк (210), А-Банк (198), Акордбанк (163), державний Сенс Банк (137) та Креді Агріколь Банк (125).

Сім банків із державною часткою на початок жовтня утримували мережу зі 2639 відділень, що становило 53,7% загальної кількості підрозділів на кінець третього кварталу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес