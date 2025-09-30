Авторизация

Швейцарський UBS має намір захищати свою бізнес-модель в умовах запропонованої банківської реформи

 

UBS Group AG планує обстоювати свою бізнес-модель і статус швейцарського глобального банку, які перебувають під загрозою через запропоновану урядом країни банківську реформу, заявив головний виконавчий директор UBS Серджіо Ермотті.

Раніше повідомлялося, що умови реформи, проєкт якої було опубліковано владою Швейцарії в червні цього року, вимагатимуть від банку зарезервувати додатковий капітал у розмірі до $26 млрд.

"Наша кінцева мета - домогтися напрацювання розумного рішення в цьому політичному процесі, щоб ми могли залишатися конкурентоспроможними як глобальний банк, що працює зі Швейцарії, з нашою поточною бізнес-моделлю", - заявив Ермотті під час телефонної конференції для аналітиків у вівторок.

Фінінститут надіслав офіційну відповідь на пропозиції уряду в рамках консультаційного процесу, заявивши, що в нинішньому вигляді вони ставлять під сумнів майбутнє UBS як провідного швейцарського банку і глобального керуючого активами, що працює зі Швейцарії, пише газета The Wall Street Journal.

Раніше ЗМІ повідомляли, що UBS розглядає можливість перенесення штаб-квартири зі Швейцарії, якщо влада країни зберігатиме жорсткі вимоги до капіталу банку.

Відповідно до проєкту реформи найбільші витрати для UBS несе пропозиція про збільшення резервних вимог для фінінститутів, що мають закордонні підрозділи. У разі ухвалення реформи банкам доведеться тримати всередині країни резерви в розмірі 100% вартості зарубіжних активів, а не 60%, як зараз. За оцінками уряду, лише цей пункт вимагатиме від UBS збільшення резервів на $23 млрд.

Влада Швейцарії обґрунтовує такі пропозиції тим, що збільшення резервів зробить UBS більш гнучким і стійким у разі кризи.

Ермотті, однак, зазначає, що таке рішення не узгоджується з міжнародними практиками і не враховує уроків, отриманих із кризи з Credit Suisse.

"Такі кроки незаслужено покарають UBS, який працював без регуляторних послаблень і зміг у березні 2023 року підставити плече і врятувати Credit Suisse, зробивши внесок у стабільність швейцарської та світової фінансової системи", - заявив Ермотті.

Зміна вимог до капіталу швейцарських банків очікується не раніше 2027 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

