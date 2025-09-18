Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Проєкт бюджету-2026: НБУ прокоментував прогноз щодо перерахування рекордних 146 мільярдів прибутку

 

Відповідно до закону, Національний банк України лише інформує керівництво держави, Верховну Раду та Кабінет міністрів про орієнтовний прогноз щодо частини прибутку, який підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба НБУ.

У Нацбанку підкреслили, що обсяг перерахувань залежатиме від фактичних операцій Нацбанку та уряду, а також макроекономічних показників протягом 2025 року.

Остаточний обсяг частини прибутку для перерахування до держбюджету в 2026 році визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку України за 2025 рік.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді очікують, що у 2026 році надходження від перерахування частини чистого прибутку Національного банку до державного бюджету зростуть майже на 62 млрд грн і сягнуть рекордних 146 млрд грн. Цей показник закладено у проєкт державного бюджету на наступний рік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

Бізнес