Проєкт бюджету-2026: НБУ прокоментував прогноз щодо перерахування рекордних 146 мільярдів прибутку
09:17 18.09.2025 |
Відповідно до закону, Національний банк України лише інформує керівництво держави, Верховну Раду та Кабінет міністрів про орієнтовний прогноз щодо частини прибутку, який підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила пресслужба НБУ.
У Нацбанку підкреслили, що обсяг перерахувань залежатиме від фактичних операцій Нацбанку та уряду, а також макроекономічних показників протягом 2025 року.
Остаточний обсяг частини прибутку для перерахування до держбюджету в 2026 році визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку України за 2025 рік.
Як повідомляв Укрінформ, в уряді очікують, що у 2026 році надходження від перерахування частини чистого прибутку Національного банку до державного бюджету зростуть майже на 62 млрд грн і сягнуть рекордних 146 млрд грн. Цей показник закладено у проєкт державного бюджету на наступний рік.
