- 17.09.25
- 16:58
Банк Восток офіційно перейменувався у ВСТ Банк
15:49 17.09.2025
ПАТ "Банк Восток" з 16 вересня офіційно перейменувався у АТ "ВСТ Банк", йдеться у повідомлені фінаустанови у системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з нею, відповідне рішення акціонер прийняв 4 серпня цього року, а в реєстр відповідні зміни були внесені 16 вересня.
"Із середини вересня Банк Восток стає VST bank (юридична назва АТ "ВСТ Банк"). Ми залишаємося тим самим банком, якому ви довіряєте - просто тепер з новою назвою, що краще відображає нашу суть і підхід", - зазначається на сайті банку.
Наголошується, що усі рахунки, картки, кешбеки, тарифи залишаються без змін, як і власники, акціонери та кінцеві бенефіціари банку.
В той же час електронні адреси змінюють доменне ім'я з @bankvostok.com.ua на @vstbank.ua, як і офіційний сайт банку, але працюватиме автоматичне перенаправлення на нові адреси.
Як зазначено на сайті, VST bank - український комерційний банк, якій належить компанії "Восток Капітал", акціонери якої на паритетних засадах - один з лідерів українського рітейлу АТ "Фоззі Груп" під контролем Володимира Костельмана та АТ "Вермонт" голови правління банка Вадима Мороховського та його дружини Лії, яким вони також володіють на паритетних засадах.
На середину цього року Банк Восток за розміром загальних активів (37,14 млрд грн, або 0,986% від ринку) займав 18 місце серед 60 українських банків. Його чистий прибуток за півріччя склав 329,3 млн грн.
