Польський банк BGK зможе працювати в Україні. Кабмін схвалив проєкт угоди

 

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між українським урядом та урядом Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Про це повідомив представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з угодою, польський державний банк BGK зможе працювати на території України та надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу.

Йдеться про позики, гранти, гарантії, підтримку експорту та інші фінансові інструменти, які дозволять реалізовувати проєкти щодо відновлення та розвитку України.

Перелік конкретних напрямків та проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі разом із BGK.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
