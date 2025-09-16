Фінансові новини
Польський банк BGK зможе працювати в Україні. Кабмін схвалив проєкт угоди
14:04 16.09.2025 |
Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між українським урядом та урядом Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Про це повідомив представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з угодою, польський державний банк BGK зможе працювати на території України та надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу.
Йдеться про позики, гранти, гарантії, підтримку експорту та інші фінансові інструменти, які дозволять реалізовувати проєкти щодо відновлення та розвитку України.
Перелік конкретних напрямків та проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі разом із BGK.
