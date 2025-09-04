Авторизация

Українці вже відкрили понад мільйон Дія.Карток

 

Українці вже оформили понад 1 млн мультирахункових Дія.Карток.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«1+ млн українців відкрили Дія.Картку - мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги», - йдеться в повідомленні.

Наразі на Дія.Картку можна отримати виплати за державними програмами «єКнига», «єМалятко», «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт», кошти по військових облігаціях, допомозі по безробіттю та ВПО, пенсії, допомогу від міжнародних організацій тощо.

Оформити Дія.Картку можна через застосунок «Дія» або у банках-партнерах проєкту - це ПриватБанк, monobank, «Кредит Дніпро» та «Абанк».
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

