Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 20:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці вже відкрили понад мільйон Дія.Карток
15:37 04.09.2025 |
Українці вже оформили понад 1 млн мультирахункових Дія.Карток.
Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«1+ млн українців відкрили Дія.Картку - мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги», - йдеться в повідомленні.
Наразі на Дія.Картку можна отримати виплати за державними програмами «єКнига», «єМалятко», «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт», кошти по військових облігаціях, допомозі по безробіттю та ВПО, пенсії, допомогу від міжнародних організацій тощо.
Оформити Дія.Картку можна через застосунок «Дія» або у банках-партнерах проєкту - це ПриватБанк, monobank, «Кредит Дніпро» та «Абанк».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар США дорожчає до євро та єни, стабільний щодо фунта
|Українці вже відкрили понад мільйон Дія.Карток
|У серпні міжнародні резерви України зросли на 7,0% і станом на 1 вересня 2025 року становили 46,0 мільярдів доларів
|НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA
|Європейські ринки акцій помірно зростають у четвер
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3775 грн/$1
|НБУ за результатами стрес-тестів дав ще 9 місяців для досягнення достатності капіталу 9 з 21 найбільших банків
Бізнес
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери